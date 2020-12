La ricetta delle feste - Panettone farcito. Ad esempio limoncello e marmellata d'arance

Che Natale sarebbe senza il panettone, il dolce tradizionale di questa festività?

Ed ecco l'idea in più della Peppa.

"Lo potete farcire alla nutella, alla ricotta, al tiramisù, questo al limoncello e marmellata di arance è davvero delizioso.

Credetemi è semplicissimo da realizzare poi, per un finale scenografico, divertitevi con le decorazioni personalizzate!"

INGREDIENTI

- 3 fette di panettone orizzontali di cm 2 circa - 50ml limoncello - 100gr Philadelphia - 250gr mascarpone - 250ml panna fresca da montare - 150gr zucchero a velo - 100gr marmellata di arance

PER DECORARE:

- frutti rossi - rametti di pino - soggetti natalizi - spicchi di arancio intinti per metà nel cioccolato

PREPARAZIONE

In una ciotola mescoliamo il Philadelphia con il mascarpone, a parte montiamo la panna con lo zucchero a velo che andremo poi a incorporare con i formaggi. Per ultimo aggiungiamo la marmellata. Ora prendiamo le fette di panettone, disponiamo la prima su un piatto da portata, la bagnamo di limoncello e copriamo con 1/3 di crema all’arancia. Facciamo altrettanto con le altre 2 fette di panettone e terminiamo coprendo completamente il dolce con la crema rimasta. Per la guarnizione potete “brinare” la frutta rossa, tipo lamponi e ribes, passandola nel chiaro d’uovo sbattuto e poi nello zucchero semolato. Un caro augurio di buon Natale a tutti!



COSTO 14 euro