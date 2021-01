Sformatini di zucca e funghi

Ingredienti

500 g di zucca

200 g di patate

250 g di funghi champignon

500 ml di latte di avena

20 g di olio d’oliva extravergine

2 cucchiai di farina semi-integrale

1 spicchio d’aglio

un pezzetto di zenzero fresco

sale e pepe

PROCEDIMENTO

Sbucciate la zucca, tagliatela a pezzetti. Sbucciate le patate e pulite i funghi. Mettete uno spicchio d’aglio in padella e fatelo insaporire con l’olio d’oliva extravergine. Unite le patate a dadini, la zucca e i funghi. Aggiustate di sale, unite lo zenzero grattugiato e fate cuocere a fuoco lento per 20 minuti circa. Nel frattempo, preparate la besciamella: fate tostare la farina nell’olio extravergine di oliva, quindi aggiungete a filo il latte di avena, salate e pepate. Amalgamate la besciamella alle verdure intiepidite e versate il tutto in stampini monoporzione per i muffin che possano andare in forno. Cuocete in forno preriscaldato per 15 minuti a 180°C. Servite caldo con una spolverata di pepe macinato e una grattata di noce moscata.



Diff 2 Tempo 50 min