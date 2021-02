La ricetta della festa - Tortelli di Carnevale: bontà assicurata

Ecco cosa vi propone la Peppa per Carnevale. "Cassatelle, ravioli, tortelli… comunque le vogliamo chiamare, queste delizie di pasta fritta ripiena, sono una vera bontà!

Dolce tipico della tradizione emiliana, si prestano a numerose farciture: dalla crema pasticcera a quella di nocciole, alle varie

marmellate, a voi la scelta! Da parte mia vi passo alcuni accorgimenti per una frittura a regola d’arte.

L’olio per friggere deve essere abbondante e bollente, si creerà così una crosticina che eviterà l’assorbimento dell’olio; ricordatevi di cuocere i tortelli pochi per volta per non abbassare la temperatura dell’olio. Gli oli indicati sono di oliva o di semi di arachidi. Buona preparazione".

INGREDIENTI

- 300gr farina

- 75gr fecola di patate

- 75gr zucchero a velo

- 50gr burro freddo

- 3 uova

- 3 cucchiai di grappa

- 1 bustina di vanillina

- ½ bustina di lievito per dolci

- 1 pizzico di sale

PREPARAZIONE

Sul piano di lavoro mescoliamo la farina con la fecola creando una piccola buca al centro dove verseremo lo zucchero a velo, il sale, la vanillina, le uova e la grappa. Formiamo un impasto denso a cui andremo ad aggiungere il burro freddo tagliato a pezzettini e il lievito. Impastiamo il tutto rapidamente fino ad ottenere un composto liscio che faremo riposare per 20 minuti avvolto con la pellicola trasparente. Prendiamo piccole parti di impasto e con il mattarello le stendiamo in sfoglie sottili; al centro posizioneremo, distanziati, vari cucchiaini di ripieno, ripieghiamo la pasta e formiamo i tortelli. Se non avete l’apposito stampino potete usare un bicchiere ritagliando delle mezze lune. Con una forchetta saldiamo accuratamente i bordi e friggiamo i tortelli dorandoli da entrambi i lati, quindi spolverizziamo di zucchero a velo.

