Bocconcini di maiale

Oggi presento questo gustosissimo secondo, piatto adatto a tutte le occasioni. L’abbinamento particolare del miele con le spezie sono certa che vi stupirà per la delicata bontà. Da come è bello il piatto non si direbbe affatto che la ricetta è davvero semplicissima… ma è proprio così; poche mosse per stupire i vostri famigliari. Fantastico vero? Prendete carta e penna per segnarvi gli ingredienti, io vi aspetto in cucina!

INGREDIENTI

Gr 600 filetto di maiale

Gr 100 vino bianco secco

1 bicchierino di brandy

Gr 200 cipolline piccole

2 scalogni

3 carote

Poche bacche di ginepro

Pochi chiodi di garofano

Gr 40 olio

Sale

Pepe

2 cucchiai di miele



PREPARAZIONE

Peliamo le carote e le tagliamo a rondelle, sbucciamo gli scalogni, li tritiamo e mettiamo il tutto in un largo tegame con l’olio. Aggiungiamo le cipolle, i chiodi di garofano, il ginepro, poco sale e pepe e rosoliamo le verdure a fuoco moderato. Tagliamo il filetto di maiale a cubetti, lo uniamo alle verdure, sfumiamo con il brandy, fiammeggiamo e, una volta spenta la fiamma, aggiungiamo il vino bianco e poca acqua. Continuiamo la cottura per 15 minuti con il coperchio; gli ultimi 5 minuti aggiungiamo il miele, alziamo la fiamma e restringiamo il sughetto di cottura. Serviamo in tavola ben caldi questi deliziosi e morbidissimi bocconcini.



COSTO 15 euro