La ricetta della domenica - I fiorellini con crema frangipane

Eccovi un dolce che fa gola davvero a tutti, grandi e piccini. Potete prepararlo insieme ai vostri bimbi, si divertiranno un mondo a ritagliare la pasta sfoglia con le sagome che più preferiscono. E come farcitura sbizzarritevi pure a realizzarlo al gusto che preferite!

Io vi passo la ricetta della crema frangipane.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

Zucchero a velo

1 uovo

4 cucchiai di latte

Per la crema

dl 5 latte

gr 100 zucchero a velo

gr 50 farina

gr 50 burro

gr 50 amaretti

4 uova

1 vanillina

Preparazione

Stendiamo la pasta sfoglia rettangolare e la ritagliamo con lo stampino a fiore. Bucherelliamo il centro di ogni fiore, spennelliamo con l’uovo sbattuto e il latte, cospargiamo di zucchero a velo e cuociamo in forno a 180° per 10 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema frangipane portando il latte con la vanillina alla soglia del bollore, quindi lo allontaniamo dalla fiamma. Sbattiamo 2 uova intere e 2 tuorli con lo zucchero e la farina e aggiungiamo il latte tiepido a filo; rimettiamo sul fuoco e facciamo addensare. Allontaniamo dalla fiamma e aggiungiamo gli amaretti sbriciolati e il burro a pezzetti, mescoliamo per bene sino ad amalgamare il tutto. Lasciamo raffreddare quindi spalmiamo un fiore con la crema frangipane e richiudiamo con un altro fiore. Mettiamo un ciuffetto di crema al centro del fiorellino e spolverizziamo di zucchero a velo.