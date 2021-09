Tagliolini al tartufo nero estivo e granella di noci

● 100 gr tartufo nero estivo

● 500 gr tagliatelle all’uovo

● spicchio d’aglio

● granella di noci qb

● sale

● olio evo

Mettere a bollire abbondante acqua salata. Quindi pulire il tartufo e tagliarlo con l’apposito affetta tartufi. Mettere in una padella lo spicchio d’aglio in camicia e l’olio extra vergine di oliva (considerandone almeno 2 cucchiai per commensale). Lasciar soffriggere a fuoco basso. Eliminare l’aglio prima che prenda colore e aggiungere il tartufo. Mescolare, regolare di sale e lasciare insaporire per qualche secondo. Cuocere le tagliatelle e scolarle al dente, conservando un mestolo di acqua di cottura. Versare le tagliatelle nella padella insieme alla salsa di olio e tartufo, aggiungendo l’acqua di cottura. Saltare per qualche secondo, unire la granella di noci e servire subito.