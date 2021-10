Ormai è tempo di lonza glassata

Con la ricetta di oggi vi propongo degli sfiziosi abbinamenti che portano a un risultato super appetitoso! La carta vincente di questa lonza è appunto il condimento: castagne, scalogni e miele creano veramente una deliziosa cremina! Per un piatto tipicamente autunnale. Parola di Peppa!

Ingredienti

gr 800 lonza di maiale

gr 100 pancetta a fette

gr 300 castagne lessate e spellate

4 scalogni

2 cucchiai di miele

1/2 dado olio

burro

sale e pepe

rosmarino e alloro

Preparazione

Spolverizziamo la lonza con poco sale e pepe e avvolgiamo con le fettine di pancetta, quindi la leghiamo con lo spago perché mantenga la forma. La trasferiamo in una teglia con l’olio, il burro, il rosmarino, l’alloro, gli scalogni sbucciati e cuociamo in forno a 180° per 20 minuti bagnandola con un mestolo di brodo formato con il dado. Trascorso questo tempo aggiungiamo le castagne lessate e il miele sciolto in poco brodo e proseguiamo la cottura per altri 25 minuti irrorando di frequente con il fondo di cottura. Servite la lonza tagliata a fette sottili ricoperta del suo sughetto.

Costo 13.00 euro