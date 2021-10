La ricetta - Halloween: scherzetto o ragnetti?

Li suggerisce la Peppa: "Halloween è arrivato e siete alla ricerca di un simpatico dolcetto a tema da offrire ai vostri bimbi per evitare dispettosi scherzetti? Questi ragnetti sono la soluzione più semplice e veloce da preparare. Sono certa che questa merenda farà la felicità dei bambini, anche quelli un po’ cresciutelli, perché c’è un’età per andare in giro a suonare i campanelli dei vicini, ma non per concedersi uno sfizioso dolcetto!"

Ingredienti

Amaretti morbidi

gr 150 cioccolato fondente

gr 30 burro

codette al cioccolato

rotelle di liquirizia

confettini argentati

COSTO 10 EURO

Preparazione

Sciogliete il cioccolato fondente e il burro a bagnomaria sino a renderlo una glassa liquida, se risultasse troppo dura aggiungete 30 gr di panna liquida o latte. Tuffate gli amaretti nella glassa uno per volta sino a ricoprirli interamente, passateli nelle codette di cioccolato facendole aderire bene su tutta la superficie e riponeteli su un vassoio. Posizionate 2 confettini argentati per forme gli occhi e lasciate asciugare bene in frigorifero. Intanto preparate le zampette dei ragni ricavando dei pezzetti di 6 cm dalle rotelline di liquirizia. Con un bastoncino per spiedini praticate 6 fori su ogni amaretto e infilateci le zampette di liquirizia. Con un po’ di pazienza i ragnetti di Halloween saranno pronti per essere scambiati per ragni veri!