Musica, sperimentazione e letteratura per il primo di una lunga serie di album leggendari. Nel 1967 i Pink Floyd pubblicano, infatti, “The piper at the gates of dawn” (“Il pifferaio alle porte dell'alba”...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?