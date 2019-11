Il sottopasso ferroviario chiuso da tre giorni

Il sottopasso della ferrovia in prossimità dello svincolo tra le tangenziali Nord e Sud per chi arriva da Fidenza e vuole raggiungere via Spezia è chiuso al traffico da tre giorni.

Diverse le segnalazioni dei cittadini che lamentano questo disagio, ma nonostante le polemiche il sottopasso che si trova all'altezza del negozio di Vender è ancora inaccessibile.

E pare che non c'entri nulla la pioggia incessante di questa settimana di novembre, come molti potevano pensare, anche perché tutte le volte che si verificano importanti precipitazioni il sottopasso si allaga e viene chiuso al traffico: diventa impossibile percorrerlo, oltre che rischioso per gli automobilisti e i motociclisti. Questa volta il motivo però è un altro: lavori in corso.

«E' un sottopasso di competenza Anas - ha spiegato l'assessore del Comune di Parma all'Ambiente e alla Mobilità Tiziana Benassi - e nonostante più volte abbiamo chiesto di essere informati sui tempi degli interventi, per comunicarli a nostra volta ai cittadini, non abbiamo avuto notizie. L'Anas deve infatti fare dei lavori in questo tratto e quando si pianificano degli interventi è sempre un bene, ma noi riteniamo che si debba anche tenere conto delle esigenze territoriali. Più volte sono stati organizzati dei tavoli di confronto - ha concluso la Benassi -, ma Anas continua a muoversi in maniera autonoma».

Da qui, almeno per ora, anche l'impossibilità di sapere per quanto tempo il sottopasso ferroviario rimarrà chiuso al traffico.

