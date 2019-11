Inseguita e derubata al cimitero di Castione

MANRICO LAMUR

Pochi minuti per rendere visita a un proprio caro al cimitero di Castione Marchesi sono costati a una fidentina il furto di una borsetta e una borsa di plastica contenenti 300 euro in contanti, documenti, lenti a contatto, chiavi del negozio ma, soprattutto, tanta paura.

L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio poco dopo le 17: la donna, che nella città di San Donnino gestisce un'attività commerciale, aveva deciso di chiudere l'esercizio verso quell'ora per potersi recare al cimitero frazionale. «Di solito vado tutte le domeniche e così anche l'altro pomeriggio, visto che non pioveva, ho chiuso il negozio verso le 17 per poter essere a Castione prima del buio – racconta la fidentina –. Tuttavia, intanto che svolgevo le varie operazioni di chiusura ho notato che fuori dal negozio si trovavano un uomo e una donna che guardavano la vetrina con fare sospetto». Lì per lì la commerciante non ha dato peso alla circostanza che invece si rivelerà di non poco conto.

«Mi sono sentita seguita da qualcuno tanto che dopo essere arrivata al cimitero prima di scendere ho aspettato qualche istante perché nei pressi si è fermata un'altra macchina di colore scuro, con i fanali accesi, che è ripartita in direzione di Bastelli. Solo a quel punto sono scesa dopo aver lasciato le borse sul pianale davanti al sedile del passeggero, aver preso il mio cagnolino e chiuso le portiere a chiave. Sono rimasta al camposanto una decina di minuti e al mio ritorno mi sono accorta subito che era successo qualcosa perché la luce all'interno dell'abitacolo era accesa. Ho così scoperto che qualcuno aveva aperto le portiere, senza peraltro forzarle, e rubato la borsetta e la busta di plastica. Al camposanto era entrato nel frattempo un uomo, che conosco, al quale ho chiesto se avesse notato qualcosa di sospetto. Mi ha risposto di aver visto la macchina di colore scuro con un uomo e una donna a bordo nel parcheggio. A quel punto ho pensato che potesse essere la stessa coppia ad avermi seguito fino a lì. Mi sono molto spaventata pensando a quello che sarebbe potuto succedere se fossi stata da sola e ho chiamato immediatamente i carabinieri».

A questi ultimi la fidentina ha raccontato quanto successo recandosi poi in caserma a presentare la denuncia. «Nel frattempo dovrò rifare tutti i documenti e le lenti a contatto, mentre del negozio ho cambiato la serratura della porta – sottolinea, ancora scossa, la commerciante –. La paura, invece, resterà».