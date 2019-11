Natalia Aspesi: «Le madri devono educare meglio i figli maschi»

MARA PEDRABISSI

MILANO Nel nome è iscritto un esametro perfetto, Nà/ta/li/As/pe/sì. Nomen omen, un nome un destino: sarà per quello che la signora del giornalismo da sempre dà del tu alle parole, rendendole docili, al servizio del suo pensiero puntuto, partigiano sì - ma partigiano dichiarato - senz’altro mai banale. Sabato pomeriggio sarà a Parma, per un incontro al Palazzo del Governatore (vedi box). Nell’attesa, ci riceve nella sua casa nel cuore di Milano, abitata da luce e fotografie d’arte; centinaia di volumi ordinati come in una libreria, letteratura italiana, americana, inglese e via così: «li ho letti tutti», sorride, a intendere che non li tiene a far mobilio, lei.

Signora Aspesi, partiamo dal tema di sabato, la questione femminile, la violenza sulle donne.

«Oddio, ancora! Nel senso che quando di un tema si continua a parlare, vuol dir che se ne sta parlando in modo sbagliato. A Parma dirò una cosa che non piacerà: è tutta colpa delle madri, per come crescono i figli maschi. Li crescono in modo diverso dalle figlie femmine. Guardi anche a scuola: le ragazze mettono un impegno che il maschio non ritiene necessario. I ragazzi, allevati per essere i primi, i più importanti, i vincitori, di fronte alle difficoltà della vita diventano violenti. Oggi la violenza non è solo contro le donne. E' di tutti contro tutti. Le donne usano le parolacce, vedo su Facebook...»

Lei va su Facebook?

«Sì, non scrivo nulla perché non ho nulla da dire. Rispondo alle cose negative, ai complimenti no. Più che odiare, le donne prendono in giro, con poca capacità. Gli uomini, invece... guardi con la Segre. Come può venire in mente a una persona normale di prendersela con una signora anzianissima solo perché è scampata alla morte? Allora non siamo più nel contrasto politico. Siamo nella follia».

Siamo d'accordo. A proposito di donne, fu lei a definire Mina la Tigre di Cremona?

«E’ una leggenda, me lo chiedono tutti. Ma io non ho mai affibbiato soprannomi. Avevo e ho per Mina un grandissimo rispetto. In tutta la sua vita è stata persona di valore e di insegnamento per le donne. Quando aspettò un bambino da Pani, venne cacciata dalla Rai: allora una qualsiasi donna, non solo non sposata ma che avesse un figlio da un uomo già sposato, veniva allontanata dalla famiglia».

Come sono le donne che osserva dalla finestra speciale di «Questioni di cuore», sul «Venerdì»?

«Bisogna tener conto che mi scrive gente colta, che capisce i propri sentimenti e li sa descrivere. Noto che la crisi dei sentimenti è più forte tra gli uomini che non tra le donne. Adesso hanno smesso, ma fino a qualche anno fa incolpavano il femminismo. Il femminismo non c’entra nulla, è stata legge: la patria potestà per le donne è stata riconosciuta con la legge del 1975. Le conquiste delle donne, il divorzio, l'aborto, sono state fatte insieme agli uomini, negli anni Settanta, in Parlamento. Questo perché allora c’era la democrazia, ora in via di estinzione, che ci obbligava a riflettere sulla necessità di un mondo migliore».

La campagna d’odio contro la stampa è un segnale di pericolo per la democrazia?

«E' un segnale molto pericoloso. Le persone di potere non vogliono vedere rivelate le loro manchevolezze, se non reati veri e propri. E anche chi non ha potere vuole la libertà di agire contro la legge senza che la cosa venga stigmatizzata».

Un po' di colpa l'ha anche la nostra categoria...

«E’ ovvio che c’è una parte della nostra professione che non solo va a caccia di porcate ma dice menzogne e infiamma la gente che diventa sempre più fascista e nazista. La destra civile che c'è in Inghilterra e in Germania va benissimo. Ma noi non abbiamo quella destra. Quando avevamo i Repubblicani, i Liberali gli stessi Democristiani avevamo democratici con idee opposte alla sinistra ma democratici. Noi questo non l'abbiamo più».

Nel 2022 verrà eletto il prossimo presidente della Repubblica: cosa prevede?

«Sarà di destra perché la destra è destinata a vincere. Non solo non c’è un contraltare, ma gli elettori di sinistra litigano tra di loro. Siamo in un momento terribile».

Lei ha una memoria lunga, ha passato momenti brutti...

«Da bambina ho conosciuto la guerra però poi ho avuto una vita bellissima. Tutti volevano ricostruire un Paese distrutto nelle case, nelle persone, nell'economia. Sono felice di essere vecchia perché ho vissuto anni pieni di speranza. Adesso ai giovani manca la speranza».

E ha anche vissuto gli anni belli del giornalismo...

«Quello di sicuro. Ho lavorato in un giornale nuovo e coraggioso, “Il Giorno”; il primo a fare inchieste sull’aborto quando era proibito. Scoprivamo la realtà del Paese. Io, in quanto donna, ero esclusa dalla politica che era appannaggio maschile, così facevo inchieste bellissime».

Ha avuto grandi colleghe...

«La più brava per me era Camilla Cederna. Un’altra, prima, era stata Irene Brin che in parte scriveva di frivolezze, ma è stata un ottimo critico cinematografico e si è occupata d’arte in maniera nuova. Oppure Adele Cambria. Oggi poi ce ne sono tantissime».

Chi le piace oggi?

«Leggo il New York Times tutte le mattine; guardo Corriere e Repubblica. Del mio giornale leggo sempre volentieri Simonetta Fiori, ma ci sono tante belle firme».

Lei non si definisce critico cinematografico.

«Se lo dovessi dire, mi ammazzerebbero. Non vogliono. E’ vero che non ho la preparazione accademica per fare il critico. Ma non mi vogliono nemmeno nel gruppo di giornalisti cinematografici, pazienza!».

Però, da sempre, la invitano alle anteprime...

«Quando ho voglia, ne scrivo. Dirò che adesso mi piace la fiction, moltissimo, se è bella. La guardo su Netflix, ho anche Prime. Le serie sono fatte meglio dei film. Netflix poi ha prodotto “Roma” di Cuaròn, “The Irishman” di Scorsese».

La polemica per cui il cinema si deve vedere al cinema?

«Sì, ho capito ma a Scorsese nessuno dava i soldi, glieli ha dati Netflix. Poi sulle piattaforme puoi vedere un film di dieci anni fa, nelle sale sta un po' e scompare. Ora seguo una serie inglese - sono le più ben fatte - “Peaky Blinders”, la storia di un gruppo di gangster agli inizi del Novecento. C’è dentro la storia, Churchill. La vedo in lingua originale, con i sottotitoli. La voce è esattamente la metà della bravura di un attore».

Ha conosciuto il nostro Bernardo Bertolucci.

«L'ho intervistato tante volte, un uomo meraviglioso che ha fatto grandissimi film. Ho rivisto di recente “Ultimo Tango a Parigi”, epocale».

Quante ore lavora al giorno?

«Continuo a lavorare; continuo a leggere moltissimo sia per il lavoro sia per me che poi lo uso ancora per il lavoro. Fin quando ne ho voglia, fin quando sono stanca e smetto. Ora scrivo un pezzo sulla Donatella Versace, poi devo andare a presentare un libro. Continuo a ripetere: ma perché tutti scrivono?»

Da sempre dice le cose in modo ruvido?

«Sì, non ho mai detto qualcosa che non pensassi. Non riesco a fare una cosa di cui non sono certa, convinta. È la ragione per cui mi amano o mi odiano. Mi arrivano anche minacce, sì di questi tempi è facile. Ma io dico lo stesso quel che penso».