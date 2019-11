«Rialzati»: Malori racconta come si è riconquistato la vita

PAOLO GROSSI

Un piccolo prezioso libro: «Rialzati» è un volume di 123 pagine (Ediciclo, 14 euro) in cui Adriano Malori racconta come si è ricostruito la vita dopo il tremendo incidente che nel gennaio 2016, in Argentina, gli ha stroncato la carriera. E' prezioso perché lascia nel lettore sensazioni profonde, induce a riflessioni e, diciamolo pure, se non avete il cuore corazzato strappa anche qualche lacrima.

QUANTI SUCCESSI

Il traversetolese Malori oggi ha 31 anni ed è stato uno straordinario ciclista. Il suo forte erano le cronometro, specialità in cui è stato campione del mondo Under 23, tre volte campione italiano e argento ai mondiali Elite. Si è anche tolto il lusso di vestire la maglia rosa, per lui la gioia più grande. Ma non è dei suoi pur numerosi successi che Malori ci voleva parlare. Non avendo velleità letterarie s'è affidato alla autorevole penna di Andrea Schianchi, giornalista parmigiano che da tanti anni segue con passione e competenza non solo il calcio ma anche il ciclismo. Il tono del libro è colloquiale, sembra di ascoltare Malori che si racconta davanti a una birra al tavolino di un bar.

A NUDO

Ma il racconto ha poco a che vedere con i bar. Adriano si svela in tutto e per tutto: dai drammatici momenti dopo la caduta e il primo ricovero in coma farmacologico al lungo calvario che l'ha portato a Buenos Aires e in Spagna, amorevolmente supportato dal suo team, la Movistar, che gli ha dimostrato concretamente grande affetto. Eppure non mancano i momenti di crisi: «Come ho fatto a ridurmi in questo stato? Vorrei gridare tutta la mia rabbia, vorrei buttare fuori tutto il dolore che ho dentro, ma non posso... Allora cominciano a scendere le lacrime, e non finiscono più... Perché è successo tutto questo proprio a me?».

Le terapie, il rientro a casa, gli sbalzi di umore: ma più forte di tutto la determinazione a voler tornare a correre nonostante il pessimismo di vari medici. Dopo appena otto mesi Malori è in sella e in gara ma sente di non essere il Malori di prima. Non si arrende, insiste, e ci vuole un'altra caduta con frattura scomposta di una clavicola per fargli dire basta.

IL MESSAGGIO

A tratti il racconto si fa confessione intima, come quando Malori rivela di aver superato una depressione che lo inchiodava al divano, o di aver trovato nella madre le orecchie necessarie a far venir fuori le emozioni che nel suo cuore stavano scoppiando. E c'è un passo del libro che ne sintetizza l'essenza: «Ci penso spesso: si fa presto a cadere, basta un attimo di distrazione, un colpo di sfortuna, mentre poi per risalire servono tanto impegno, tanta grinta, tanto carattere. È una prova alla quale il destino sottopone l'individuo. Non capita a tutti, d'accordo, ma quelli a cui capita devono essere pronti ad affrontare il percorso di rinascita. Sì, è proprio una rinascita, una riscoperta di se stessi, un viaggio all'interno del nostro corpo e della nostra mente per trovare le energie utili al progetto».

VITA NUOVA

Alla fine Malori ha dovuto smettere di correre in bici ma non è uscito sconfitto dalla sua battaglia. Vuoi perché ha ottenuto un recupero fisico e psicologico miracoloso (chi altri sarebbe tornato a gareggiare dopo un trauma del genere?), vuoi perché, toccato il fondo, ha saputo darsi la spinta per costruire una nuova vita. Ha trovato un nuovo amore, Giorgia, (i due sono convolati a nozze pochi mesi fa) e un mestiere, quello del preparatore ciclistico, che lo stimola e gli consente di far tesoro di tanta esperienza. Se al campione hanno spezzato le ali, l'uomo ha spiccato il volo più forte di prima.

I FILI DEL DESTINO

Ecco perché questo è un libro prezioso: lancia un messaggio che supera le vicende sportive ed entra prepotente nella vita di tutti noi. Ci fa toccare con mano i sottilissimi fili, tirati dal destino, a cui è legata la nostra felicità e ce ne fa intuire altri che tocca a noi, alla nostra forza d'animo, andare a cercare.