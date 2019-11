Emanuele Dotto: una vita in Rai tra sport e cultura

CLAUDIO RINALDI

In 39 anni e sei mesi di Rai ha seguito undici Olimpiadi (otto estive e tre invernali), otto Mondiali di calcio, sette Europei, venti Giri d'Italia, dieci Tour de France, dieci Internazionali d'Italia, cinque edizioni di Coppa Davis, cinque stagioni di Formula 1. È un pezzo di storia del giornalismo radiofonico e un'enciclopedia vivente dello sport, Emanuele Dotto. Grazie a una memoria prodigiosa («Ai limiti dell'autismo», scherza): della prima radiocronaca – 15 ottobre 1980, una partita di basket – ricorda come fosse ieri il risultato e il miglior marcatore. Ha pronunciato il suo leggendario incipit «Buon pomeriggio e buon ascolto» da infinite località, dai templi mondiali dello sport e da paesini sperduti dei cinque continenti. Dotto di nome e di fatto: ha approfittato dei viaggi per andare oltre i grandi eventi sportivi, per vedere il mondo, allargare la mente, visitare musei. E il linguaggio forbito è sempre stata la sua cifra stilistica, come non poche generazioni di radioascoltatori sanno bene.

Il Premio sport civiltà per la sezione “Radio e televisione” che gli è stato consegnato lunedì al Regio è il coronamento di una splendida carriera.

Come ha cominciato?

«Al “Corriere mercantile”. Poi due anni e mezzo al “Giornale” di Montanelli. Dal 1° gennaio 1980 alla Rai. Fino al giugno 2019».

Quanti ricordi.

«Tantissimi. Mi sembra di non aver lavorato, semmai di aver girato il mondo. Devo dire grazie alla Rai: madre e non matrigna, come avrebbe scritto Leopardi».

Qualche aneddoto, tra le migliaia.

«I primi collegamenti con “Tutto il calcio minuto per minuto”, quelli mi restano nel cuore. O quella volta che telefonai un pezzo dalla stanza del cancelliere austriaco federale Franz Vranitzky. O quell'altra, quando mi ritrovai al fianco di Tony Blair, appassionato di canottaggio, a vedere le regate di Steve Redgrave, il più grande canottiere di tutti i tempi. O quando mi imbattei in Kissinger e lo intervistai».

Il Premio Sport Civiltà è stato un premio alla carriera, nel suo caso.

«E una gran bella soddisfazione, per l'alto prestigio del premio e perché si chiude un cerchio. Mi ha fatto molto piacere anche perché sono amico di Vittorio Adorni, l'ho sempre stimato come corridore e come persona perbene. È un'istituzione del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Non ha studiato, ma è come se fosse un docente universitario. Un grande campione che, come Saronni, mi ha fatto appassionare al ciclismo. L'eleganza e la raffinatezza di Adorni e l'esplosività di Saronni».

Le piace Parma?

«Una città fantastica. Venivo da ragazzo, seguivo il calcio per il “Corriere mercantile”, mi ricordo ancora un Parma-Savona in C, 2-1 per i crociati. E la pallavolo: erano gli anni della Lynx, ci giocava la Quintavalla, che era stata anche stata campionessa italiana di giavellotto. E poi è una città straordinaria per l'arte».

Altra sua grande passione.

«Eccome. Qui c'è la magnificenza del Parmigianino e del Correggio, il Duomo e il Battisero sono splendidi, come pure la Steccata. E avete bellissimi musei».

Ha girato il mondo per stadi e per musei.

«Sempre con la guida del Touring in tasca. Non ho perso l'occasione per vedere qualcosa di bello».

Il quadro che le è rimasto nel cuore?

«Il più bello in assoluto è un quadro di Caravaggio, “I bari”, “The cardsharp”, che ho visto al Kimbell Art museum di Forth Worth, vicino a Dallas. Una bellezza straordinaria, una potenza unica. Un altro è “La ronda di notte” di Rembrandt, “De Nachtwacht“, che è al Rijksmuseum di Amsterdam: uno dei quadri più belli e più completi nella storia dell'arte e dell'umanità».

E quali i campioni di cui ha raccontato più volentieri le gesta?

«Zico e Platini. Zico era un uomo di grandissima intelligenza. Un giorno gli chiesi cosa lo avesse colpito del Paese Italia. “La qualità delle banane”, mi rispose. “Perché voi mangiate delle banane che se le dessimo in Brasile ai nostri maiali ci morderebbero”. E la cosa curiosa è che lo incontrai vent'anni dopo su un aereo e lui si ricordò: “Lei è quello delle banane”. Penso sia una lezione: perché una domanda può anche non essere banale, a volte è inutile chiedere “contento di aver giocato bene?”».

E Platini?

«Grande divertimento, grande intelligenza. Mi dispiace che, da dirigente, sia finito in un trappolone».

Maradona?

«Il più grande di tutti. Ma un personaggio da prendere con le molle».

Tra gli italiani?

«Tardelli. Siamo diventati amici, gli sono affezionato. E resterà per sempre quello dell'urlo nella notte magica di Madrid. L'urlo scatenato di questo figliolo di una tassista di Capanne di Careggine ha superato perfino “L'urlo” di Munch».

C'è qualche sport che non ha mai seguito?

«Solo uno, il motociclismo, perché non me l'hanno mai fatto fare. Altrimenti mi sarei documentato. Di Valentino Rossi mi ha colpito l'imponenza, quando l'ho conosciuto. I motociclisti in genere sono piccolini, lui è un marcantonio di un metro e ottanta»

Chi sono stati i suoi maestri?

«Il primo è Montanelli. Non è che dovessi chiedergli qualcosa: bastava stare zitto e vedere come lavorava. Un altro, che ho sempre chiamato maestro e che è stato anche mio testimone di nozze, è Sandro Castellani, la Bibbia vivente della pallanuoto. Lui sapeva tutto».

Parliamo di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Un programma, una leggenda.

«Una grande squadra, con un regista impareggiabile: Roberto Bortoluzzi. Era la gentilezza fatta persona: chiamava “signor Cirillo” anche il fattorino che gli forniva i risultati di serie C. Educazione, misura, cortesia. In omaggio a lui, ho sempre detto undecimo minuto, non undicesimo. Poi magari la gente mi prendeva in giro, perché era un modo di dire datato: ma per me era un omaggio a un maestro, dal quale ho imparato tanto».

E poi c'erano Ameri e Ciotti: così diversi, così bravi.

«Ameri, la velocità: la sua capacità di viaggiare più forte della palla. Ciotti, la sapienza, la cultura. E la competenza, alla quale ho provato un po' a ispirarmi. E poi, la completezza di Claudio Ferretti, un altro fuoriclasse, figlio di tanto padre, capace di coniugare la prudenza con l'analisi veloce. Provenzali, grande voce: uno, con quella voce, può dire quello che vuole. Luzi, la simpatia fatta persona. Una squadra irripetibile».

Come entrò a “Tutto il calcio”?

«Mi affacciai in maniera piuttosto timida, raccontando lo scudetto del Verona, nel 1985. A Roma non credevano molto nel Verona e mandavano me a seguirlo, nelle partite di medio calibro. Quando si accorsero che il Verona scappava, era troppo tardi per riprenderlo. Il merito fu di Osvaldo Bagnoli, grande allenatore».

E gran bel personaggio.

«Squisito e gentile, persona straordinaria dal punto di vista umano. Diceva che il calcio è un gioco elementare e se lo complicano è perché è nel loro interesse farlo. Grande Bagnoli».

Torniamo a Ciotti. In comune avevate anche il linguaggio forbito.

«Il mio è un linguaggio da liceo classico. Sono un umanista, con una laurea in storia medievale. Non necessariamente bisogna essere ignoranti per fare i giornalisti sportivi. Si può anche sapere qualcosa e studiare sempre, fare e vedere anche qualcos'altro, non pensare solo al pallone».

Anni irripetibili, quelli leggendari di “Tutto il calcio”, in questi anni di Sky e di calcio spezzatino.

«Io continuo ad ascoltare la radio, ma ha perso la contemporaneità. Una volta c'erano nove partite alla stessa ora. Adesso, sappiamo che nell'arco di due anni ce ne saranno dieci, spalmate in dieci orari diversi. Hanno scoperto il business. Quel mondo è finito, ahinoi. Io mi ci sono trovato bene e lo rimpiango».