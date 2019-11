Viaggi per scuole e onlus: i servizi della società sequestrata

Pullman gran turismo, ma anche navette per addii al celibato e discoteche. Vari i servizi della Cospar: dai viaggi turistici in tutta Europa ai pellegrinaggi, oltre alle gite scolastiche. Negli anni la società era riuscita a collezionare avventori di ogni tipo, che ovviamente nulla potevano sapere sull'identità dei veri titolari, almeno secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. È così che nella lista dei clienti spunta anche l'associazione parmigiana Fa.Ce. (Famiglie cerebrolesi), oltre all'istituto comprensivo (materna, elementare e media) di Poggio Rusco, nel Mantovano. In particolare, la scuola lombarda aveva affidato alla Cospar il servizio di trasporto degli alunni per tre gite scolastiche nell'aprile del 2018. D'altra parte, sul sito della società l'autopromozione è rassicurante: «Disponiamo di personale altamente qualificato per la manutenzione dei nostri autobus e collaudi periodici al fine di garantire una massima sicurezza e un massimo comfort per i nostri passeggeri». Ma non è la qualità del servizio al centro dell'inchiesta che ieri ha fatto scattare il sequestro. Sono i proprietari nell'ombra. Quelli che avrebbero continuato a guadagnare nonostante l'interdittiva antimafia. G.Az.