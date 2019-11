Andreozzi, l'oculista che amava la montagna

LUCIA BRIGHENTI

È ricordato dai tantissimi pazienti e amici per la sua professionalità, la sua preparazione, la generosità, la sconfinata curiosità con cui si dedicava alle sue passioni. È scomparso a 65 anni Marco Andreozzi, oculista di Parma. Oltre che come libero professionista, aveva lavorato per trent'anni negli ambulatori dell'Ausl di città e provincia, facendo in tutto solo cinque giorni di malattia.

Lo ricorda la moglie Giuliana Battistini, dottoressa in pediatria, con cui era sposato da quasi quarant'anni e con cui ha avuto due figli. «Era un uomo preciso, corretto, sincero che faceva il suo lavoro con passione e competenza. – osserva –. I cinque giorni di malattia li aveva fatti quando era stato investito da una motocicletta: lui andava sempre a lavorare in bicicletta, con tutte le stagioni, perché aveva una mentalità molto ecologica. Si era laureato nel 1979 e aveva iniziato subito a lavorare, facendo la guardia medica mentre prendeva la specialità in oculistica. Lavorando negli ambulatori dell'Usl, a Parma, Borgotaro, Noceto e Fornovo, si era fatto tanti amici. Poi, pian piano aveva concentrato la sua attività a Parma e, nel 2017, era andato in pensione per dedicarsi alle sue numerose passioni».

La moglie ricorda anche che il marito era «una persona semplice, riservata ma molto versatile e amava la natura. Sapeva fare foto bellissime, era appassionato di botanica, biologia, archeologia. Aveva preso il brevetto da sub e aveva fatto un corso di roccia. Molte domeniche erano dedicate a passeggiate in Appennino, specie nella zona di Varsi e del Monte Barigazzo, dove abbiamo tanti amici e dove raccoglievamo piante, funghi. Sin da giovane era diventato socio del Cai, presso cui aveva svolto il servizio civile, portando in gita le scolaresche alla scoperta dell'Appennino».

Andreozzi amava anche la musica (classica, rock, jazz), era un bravo disegnatore e un lettore instancabile.

A ricordare il dottor Andreozzi è anche Gianfranco Cervellin, già direttore del dipartimento interaziendale di Emergenza-urgenza dell'ospedale Maggiore: «Era un caro amico - dice -. Per quattro anni, mentre studiavamo per prendere la specializzazione, abbiamo fatto il servizio di guardia medica assieme. Lui si stava specializzando in oculistica, ma ogni giorno dimostrava di essere un medico a tutto tondo, dotato di competenza e umanità. Un uomo di gentilezza squisita, sempre mite, mai sopra le righe».

Il rosario in suffragio del dottor Andreozzi sarà recitato questa sera alle 19.30, nella chiesa di Sant'Evasio (Via Colli, 14). Il funerale si terrà domani alle 9, con partenza dall'ospedale Maggiore per la chiesa di Sant'Evasio.