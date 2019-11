Collecchio, rifiuti e dissesto nel parcheggio

COLLECCHIO Parcheggio privato ad uso pubblico di viale Libertà: occorre intervenire per ovviare a degrado, rifiuti abbandonati e caos parcheggio. Molti collecchiesi pensano che l'area sia del Comune, ma non è così: si tratta di un appezzamento di terreno di proprietà di un soggetto privato, dove, in passato, avrebbe dovuto sorgere un condominio. Ma, dopo la crisi del 2008, il progetto è stato abbandonato, in attesa di tempi migliori. Anni fa fu trovato un accordo tra Comune e proprietari per adibirlo a parcheggio, che viene molto utilizzato da collecchiesi e non, in quanto, a differenza del parcheggio sotterraneo di via Europa, e di quelli del centro non è sottoposto a regime di sosta a tempo con disco orario, e, quindi, permette di lasciare l'auto parcheggiata anche per tempi prolungati.

Il problema è che il Comune, non essendo l'area di sua proprietà, effettua le misure minime di manutenzione ordinaria per renderlo fruibile, ma non investe più di tanto in uno spazio che, comunque, non gli appartiene. In passato l'area è assurta agli onori della cronaca per auto abbandonate, avallamenti nel fondo di ghiaia e situazioni di degrado.

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, gli esponenti del gruppo di minoranza di Cambiamo Collecchio, in particolare Walter Civetta, facendosi portatore delle istanze dei cittadini, ha riproposto il problema ed ha sollecitato l'Amministrazione a prendere accordi più definiti con la proprietà.

Il sindaco, Maristella Galli, ha ricordato che il tema della gestione del parcheggio è all'attenzione della maggioranza e che novità ci potrebbero essere in futuro, in base ai contatti con la proprietà stessa.

Il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Gian Carlo Dodi, ha confermato il proprio impegno per migliorare la situazione nell'area di sosta prevedendo misure volte a organizzare in modo più ordinato la presenza delle auto – oggi non ci sono stalli definiti ma la sosta avviene un po' a casaccio –. Dai contatti tra Comune e proprietari dell'area, quindi, potrebbero scaturire nuove proposte sulla gestione di uno spazio, che, nel tempo, è diventato come acquisito da parte di chi sosta in centro.

