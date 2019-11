Sandro Rizzi, settant'anni tra valide e sorrisi

ANDREA PONTICELLI

I settant'anni di Sandro Rizzi nel segno del «baffo che conquista», icona inconfondibile del nostro baseball al pari del 24 di Castelli, dei trionfi all'Europeo, dei fuoricampo realizzati da Bob Roman.

Ma anche nel segno di una passione sconfinata e smisurata per lo sport: «perché, vedi, tutti sono abituati a identificarmi solo con il baseball; ma io ho anche partecipato agli italiani di bowling con l'Astrolabio, ho giocato a calcio nell'Arsenal e nel Sissa, nel basket sono stato in squadra con Gorreri, Silva e Mazzieri, con mio fratello Mauro sono stato speaker al Tardini e alla Lavezzini di basket femminile, sempre per la Lavezzini ho anche fatto il radiocronista, e ho ricoperto l'incarico di addetto stampa della Santal di volley e della Cbm di basket. A un certo punto mi sentivo il Dan Peterson dello sport parmense».

Amante di Parma fino al punto di diventare un «angelo del fango»: durante l'alluvione di cinque anni fa nel quartiere Montanara si insediò al bar Navetta, divenne il coordinatore delle operazioni di soccorso specialmente per gli anziani ricoverati alle «Piccole Figlie».

Sport e solidarietà a tutto campo, ma il baseball resta sempre il primo amore. «Mi ha dato le maggiori soddisfazioni. Ho giocato anche a basket: da bambino abitavo in viale Rustici 22 e, come mi hanno sempre raccontato i miei, al piano di sotto abitava il prof Luciano Campanini, nume tutelare del basket parmense, che per farmi smettere di piangere suonava il pianoforte. Ma nel basket non sono certo diventato popolare come lo sono diventato poi grazie al baseball».

E nel batti e corri la folgorazione sulla via di Damasco è nata un pomeriggio in Cittadella. «Mi ricordo ancora l'anno. Era il '59, capito lì in bici, vedo giocare alcuni ragazzini a un gioco che mi sembra, e lo dico ad alta voce, i 4 cantoni. Mi sente un signore. Sta allenando quei bambini, mi viene incontro. E' l'ingegner Antonucci, grande personaggio. Mi dice «Vuoi provare?». Provo, e da allora...»

E da allora non ha più smesso. Fino a diventare uno dei personaggi più conosciuti del nostro batti e corri. «Però ho ancora nel cuore le emozioni vissute da ragazzo. Sarà perché volevo conquistare il mondo...Mi ricordo la prima partita semiufficiale: a Bologna contro la Coca Cola. C'erano Reverberi, Gualerzi, Pizzigoni, Negri, Comelli. Avevamo i jeans e una maglietta rossa con risvolti gialli tipo Roma. Abbiamo perso 27-0. Oppure quando abbiamo giocato contro i ragazzi della base Nato di Verona: stiamo vincendo, ma Nino Cavalli ci ordina di perdere “perché altrimenti non ci regalano niente”. Sai, in quegli anni prima del boom economico giocavamo con le mazze e i guantoni regalatici dagli americani».

Ricordi da pelle d'oca come gli anni da giocatore passati all'Astra. «In cinque anni siamo arrivati dalla Little League a giocare in serie A: ci sentivamo astrali perché eravamo un gruppo. Io, Castelli, Ricci, Ugolotti, Peschieri, Reverberi, Iaschi: lo abbiamo dimostrato quando siamo stati vicini a don Sacchi. Ancora oggi ci ritroviamo tutti l'ultimo week-end di novembre».

Il collante era Guido Pellacini. «Gli dò ancora del lei... Sapeva farsi rispettare senza arrabbiarsi. Sai come capivamo quando era meglio stargli lontano? Quando si chinava davanti al dug out e senza parlare raccoglieva l'erba. Ma dobbiamo a lui se siamo diventati un gruppo».

Cioè una squadra capace di vincere cinque scudetti giovanili. «Indimenticabile il primo, Babe Ruth '64. Ma anche il secondo, all'Acquacetosa a Roma. Dormivamo nelle camerate...beh, dormivamo per modo di dire: prima della finale Saccani, coach di Pellacini, ci ha raccontato barzellette fino alle 4 di notte. E giocavamo alle 8».

Con questo gruppo è arrivato a giocare in A. Debutto nel '68, sconfitta a Milano 7-1 contro la Gbc. «Faccio un turno solo, e Teddy Silva, grande lanciatore, mi mette kappa». Giocava prima base «perché sono sempre stato alto... te l'ho detto prima che avrei potuto giocare anche a basket... e secondo Pellacini da ragazzo ero l'unico capace di prendere le palline. Un anno nelle giovanili ho anche giocato interbase perché non c'era nessuno, e quando mi arrivavano le palline Guido pregava tutti i santi. Non ero un grande giocatore, rispetto ai Castelli, agli Ugolotti, ai Sueri, ai Reverberi. Non mi facevo notare, però alla fine qualcuno si accorgeva di me e diceva “Toh, ma c'era anche Rizzi”. E nel bilancio finale facevo la mia bella figura».

Come l'ha fatta poi anche da allenatore, sia da manager sia da coach. Ma il suo debutto è stato nel softball: «con Ollari, anno 1969, nella Melegari Victoria». Poi nel baseball la prima volta con Ferraguti nel Parma Bc, la seconda squadra di Parma dietro la Germal: «Pierino, che gran personaggio. Se Pellacini mi ha insegnato la bellezza del gruppo, lui mi ha insegnato il rigore».

Poi nella vita di Sandro Rizzi è irrotta come uno tsunami la Crocetta. «Anno 1983, sono il secondo di Montanini all'Errebeef. L'anno dopo divento il capo, e nel 1985 alleno l'Aran in serie A1 con Mike Pagnozzi che arriva a 272 e batte il record di strike-out in un campionato, e a Castiglione ne realizza 22 e batte il record di kappa in una partita».

Da allora Rizzi ha anche allenato altre squadre, come lo Junior, il Parma baseball, il Ravenna, ma è sempre rimasto crocettiano: anche nel rispetto e nell'amore verso Gianni Ferrarini. «Ho lavorato anche alla Farma. Quando lui e suo fratello Vittorio mi chiamavano alla Crocetta non potevo certo dire di no. Dopo che lui ci ha lasciato, anche il figlio Ivan, Zinelli, il Ronco mi hanno sempre tenuto in grande considerazione».

Nel segno di un rispetto reciproco. Rizzi se l'è guadagnato perché ha sempre lavorato pensando che «un sorriso batte sempre valido» e seguendo la lezione di Che Guevara: «Bisogna essere duri senza perdere la tenerezza».