Borgotaro, rubano al Conad: arrestati

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO - Quattro persone sono state tratte in arresto, a Borgotaro, per furto aggravato in concorso.

Si tratta di quattro cittadini rumeni, residenti a Parma. Il fatto è avvenuto l’altro ieri poco dopo le 9.

Una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Borgotaro, nel corso del consueto servizio di pronto intervento e controllo del territorio, si è trovata nel parcheggio del supermercato Conad. C'era gente che entrava e che usciva con la spesa, quando l’attenzione dei militari è stata attratta da quattro persone che uscivano dal negozio, senza buste della spesa, guardandosi intorno, e, con passo veloce, si dirigevano verso la propria automobile.

I carabinieri, intuito che vi fosse qualcosa di sospetto, anche perché non era gente del posto, e temendo che si fosse potuto commettere qualche reato, si sono messi all’inseguimento dei quattro per bloccarli e fare i dovuti accertamenti.

E così, raggiunti gli sconosciuti, i militari hanno notato che, all’interno dell’auto, avevano una ingente quantità di prodotti, confezioni di cioccolatini, scatolette di tonno, prodotti per l’igiene della casa, chewing-gum ed altre cose, per un valore di oltre 400 euro, ma non all’interno di buste della spesa, bensì riposti in un borsone e in borse da donna: prodotti, tra l’altro, non di prima necessità. E così i carabinieri hanno subito avviato le indagini, che hanno confermato i loro sospetti.

E il materiale, registrato dalle telecamere di video-sorveglianza, ha sciolto ogni dubbio: si vedeva chiaramente che i quattro, non appena entrati, si erano divisi per razziare gli scaffali singolarmente, senza attirare quindi l’attenzione dei commessi e della gente comune, sempre guardandosi attorno e nascondersi dietro gli espositori. Persone esperte quindi, che sono riuscite ad uscire indisturbate.

Per i quattro è scattato quindi l’arresto, appunto per furto aggravato in concorso.

A loro carico, è stato contestato, oltre alla destrezza, anche l’aver agito in più di tre persone. Il pubblico ministero della Procura di Parma, informato dai militari dell’Arma, ha tuttavia disposto la loro immediata liberazione, secondo quanto previsto dalla legge.

La refurtiva, in serata, è stata restituita al responsabile del Conad, grato dell’operato dei militari.

L’operazione, in questo caso, è stata seguita dal Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Borgotaro, comandato del maresciallo maggiore Fabio Didone.

Dieci giorni fa, si era verificato un fatto analogo e gli stessi militari erano riusciti a bloccare i malviventi e restituire la refurtiva ai proprietari.