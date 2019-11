Dal Governo un milione di euro per Parma 2020

GIAN LUCA ZURLINI

Adesso è ufficiale a tutti gli effetti: a Parma è stato assegnato ufficialmente un milione di euro in qualità di città designata come «Capitale italiana della cultura per il 2020». È stato infatti il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica ndr) che si è riunito giovedì a deliberare l'assegnazione del finanziamento che era stato già previsto al momento della scelta della nostra città, ma che appunto attendeva il completamento dell'iter burocratico per poter diventare effettivo.

GUERRA: «SODDISFATTI»

L'assessore alla Cultura Michele Guerra non nasconde la propria soddisfazione per la ratifica arrivata da Roma: «Sapevamo di poter contare su questa cifra, che era già stata indicata come finanziamento dal Governo al momento della decisione. Ma la formalizzazione del Cipe ci garantisce adesso che il finanziamento arriverà nei tempi corretti per poterlo inserire e spendere all'interno delle attività che saranno inserite nel calendario di Parma 2020 che ci accingiamo a presentare a inizio dicembre». Guerra poi annuncia che «il budget che avevamo presentato al momento della candidatura per il complesso della programmazione collegata a Parma 2020 era di 5 milioni e 300mila euro, nei quali erano inseriti i fondi del Governo. Il nostro obbiettivo adesso è di riuscire ad incrementarlo a una cifra compresa fra i 6 e i 7 milioni grazie al sostegno dei privati e stiamo lavorando a questo riguardo». Infine l'assessore sottolinea che «questo milione di euro non è vincolato alla realizzazione di qualche specifico progetto, ma solo al suo utilizzo nell'ambito degli eventi che fanno capo all'evento. E dunque lo utilizzeremo assieme agli altri fondi per finanziare il complesso delle attività che verranno organizzate nella nostra città nel corso di tutto l'anno a partire da gennaio per arrivare fino a dicembre senza soluzione di continuità». Il programma di Parma 2020, come già annunciato dal sindaco Pizzarotti a «Buongiorno sindaco» su Radio Parma, sarà presentato ufficialmente a inizio dicembre e quindi inizierà il conto alla rovescia in attesa dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il 12 e 13 gennaio darà il via ufficialmente all'anno di Parma come capitale della cultura italiana.

GLI ALTRI FONDI

Sempre grazie a Parma 2020 alla nostra città è stato destinato un ulteriore finanziamento di tre milioni di euro deciso dal governo Lega-5Stelle accogliendo un emendamento presentato dai parlamentari parmigiani del Carroccio. Questi 3 milioni, però, non sono stati assegnati al Comune, ma al ministero dei Beni culturali che ha deciso di utilizzarli per effettuare lavori di miglioramento su due importanti complessi monumentali cittadini: 2 milioni di euro sono stati destinati al complesso monumentale della Pilotta, diretto da Simone Verde, mentre il restante milione di euro verrà impiegato all'interno del complesso della chiesa e del convento di San Giovanni Evangelista. I dettagli degli interventi, i cui appalti saranno curati dalla direzione generale di Bologna del ministero, non sono ancora stati resi noti, ma i fondi sono già disponibili.