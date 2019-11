Felino, la nuova viabilità fa discutere

CHIARA POZZATI

FELINO - La rivoluzione felinese scatterà a inizio estate 2020 per concludersi a settembre. Secondo le previsioni del sindaco Leoni, ruspe e operai si dovrebbero occupare dell’intersezione tra via Roma e via XX Settembre a metà giugno. Solo successivamente toccherà al restyling del sagrato della parrocchia, alla creazione della pista ciclabile e alla rotatoria tra via Baldi e via Calestano, «ma quest’ultimo intervento sarà a carico della Provincia finanziato con avanzo di amministrazione, presumibilmente dopo l’approvazione del bilancio consuntivo» precisa il primo cittadino.

Un bilancio in chiaroscuro quello dell’assemblea pubblica, indetta dalla giunta e andata andata in scena al cinema teatro di Felino.

La novità principale rimane il cambio viabilità su viale Roma, l’asse principale del paese, che verrà reso a senso unico (l’ipotesi è quella di far arrivare fino in piazza le auto provenienti da San Michele, che poi possono svoltare in via Garibaldi), con l’introduzione di una pista ciclabile. E il primo dubbio di molti riguarda proprio la sicurezza del percorso riservato alle due ruote, «il progetto viene realizzato secondo le indicazioni date dal Codice della Strada, pertanto la suddivisione tra auto e biciclette deve essere concretizzato con cordolino sormontabile in caso di necessità – assicura il sindaco -. Certo è che verrà realizzato con materiale che avvertirà l’incauto autista dell’invasione della pista ciclabile».

Ma i dubbi che serpeggiano sono tanti: «Sulla durata effettiva dei lavori non abbiamo ricevuto certezze - spiega per esempio Annalisa Nardi, dell’omonimo salone di coiffeur -. Non solo: quando abbiamo chiesto se avessero previsto eventuali agevolazioni per far fronte alle difficoltà dettate dalla chiusura della strada, ci è stato risposto che non era possibile quantificare il danno economico. In realtà chi di noi ha un’attività in via Roma teme molto per la durata degli interventi: i clienti sono abitudinari e, com’è normale che sia preferiscono la comodità».

A storcere il naso anche altri negozianti, specialmente per la data della presentazione dello studio di fattibilità: «possibile che l’amministrazione abbia scelto sabato mattina per incontrare la cittadinanza invece che una sera?».

Ma sul progetto ci sono anche pareri positivi, come quello di Giuseppe Benassi, il primo a contattare Gazzetta per esprimere la sua soddisfazione: «Vorrei ribadire che la realizzazione della rotatoria tra via Calestano e via Baldi è davvero una bella notizia, oltre che un’opera attesa da tanto. Io abito in questa zona e questa soluzione sicuramente sarà di grande aiuto agli automobilisti e andrà a ridurre la velocità su via Calestano. Spesso in questo luogo ci sono stati incidenti e tamponamenti. Auguriamoci nel 2020 di vedere la realizzazione di quanto promesso dal Comune. Apprezzo molto anche la volontà di mettere in sicurezza il sagrato davanti alla chiesa di Felino, uno spazio attualmente praticamente assente e di cui si è sentita la mancanza in occasione di celebrazioni liturgiche».