La «Audere» di Collecchio sul trono d'Italia

DAMIANO FERRETTI

Ogni giorno si allenano con costanza, determinazione e disciplina. Perseguendo una «stella polare»: cercare sempre di migliorarsi mettendosi, costantemente, alla prova con sforzi mostruosi che superano la fantasia come, ad esempio, trainare un camion da 8 tonnellate per oltre 10 metri oppure sollevare attrezzi non convenzionali da almeno 300 chili. Sono le strongwoman e gli strongman parmensi che, durante le finali del Campionato italiano di Vicopisano (in provincia di Pisa), hanno confermato di essere tra i più forti a livello nazionale. Sugli scudi la squadra «Audere Athlete» di Collecchio che, per il secondo anno di fila, si è aggiudicata il titolo di campione d'Italia grazie ai 68 punti complessivi conquistati da: Rachele Colombo, oro nella categoria Rookie Strongwoman; Valentina Rossi oro nella categoria Pro Woman; Antonio Luchena (già vincitore nel 2017), argento nella categoria Pro -105kg; Pietro Boldrini, bronzo nella categoria Rookie -90kg; Marco Guidi sesto nella categoria Pro-Open. Hanno ottenuto dei buoni risultati anche due atleti degli «Invictus Strongman» che si allenano nella palestra «Parma Powerlifting Gym» di Baganzola con il coach Valerio Gelfo: la 21enne di Collecchio Christine Azzolini ha vinto una medaglia d'oro nella categoria Pro Woman -64Kg e una d'argento nella classifica generale mentre Andrea Balocchi si è piazzato al quinto posto nella categoria -80kg. L'esperto strongman Tony Sternativo, che si allena anche lui nella palestra «Parma Powerlifting Gym» di Baganzola, ha totalizzato complessivamente 65 punti che gli hanno permesso di tornare a casa con un'onorevole medaglia di bronzo nella categoria Pro Open +105kg. Tre strongwoman di «casa nostra» - tutte muscoli e femminilità - hanno, dunque, trionfato sbaragliando l'agguerrita concorrenza. Valentina Rossi, classe 1983 e istruttrice nella palestra Audere di Collecchio, si è avvicinata al mondo delle strongwoman nel 2016 dopo aver cominciato con il crossfit e seguendo da vicino gli allenamenti del fidanzato Antonio Luchena, istruttore e strongman professionista: nel 2016 ha vinto l'oro nella categoria Rookie mentre pochi mesi fa, si è classificata al quinto posto agli Europei di Rotherham in Inghilterra. Nel 2017 anche Rachele Colombo, classe 1984, dopo il crossfit è diventata una strongwoman e ha conquistato per due anni consecutivi l'argento alla «Bulwark strongman classic» e un argento alla «War of Midland». La promettente atleta collecchiese Christine Azzolini ha iniziato a praticare questa disciplina da appena due anni, dopo quindici anni di judo, ma la sua bacheca è già ricca: nel 2017 si è imposta ai campionati italiani nella categoria «rookie -64kg» mentre nel 2018 ha sbaragliato la concorrenza nella categoria «pro -64kg»; nello scorso mese di agosto ha conquistato, invece, un quarto posto agli Europei di Rotherham e soltanto due settimane fa - durante i «World Strongman Games» che si sono disputati nell'Arena Center di Daytona Beach, in Florida -, ha stabilito il nuovo record italiano di stacco da terra dopo aver sollevato ben 166 chilogrammi, 6 in più rispetto al record precedente.