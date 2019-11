Paura in centro: furgone senza conducente sfonda la vetrina della Gelateria 900

Fortunatamente nessuno si è fatto male ma il singolare incidente avvenuto ieri mattina in via Mazzini, all’angolo con piazza Berzieri, avrebbe potuto comportare conseguenze ben peggiori se si considera che qualche minuto dopo la zona si sarebbe popolata di genitori ed alunni in vista dell’entrata alla scuola elementare D’Annunzio.

Poco dopo le 7,30, infatti, un uomo alla guida di un mezzo per la raccolta dei rifiuti è entrato nella ztl in via Mazzini fermandosi nei pressi dell’aiuola che si trova davanti all’albergo Zancarini: il conducente è sceso dopo aver fermato il mezzo ma quest’ultimo, probabilmente a causa di un guasto, si è improvvisamente messo in movimento e stante la pendenza di via Mazzini ha preso velocità tornando praticamente verso l’entrata della ztl.

Nonostante si sia accorto subito di quanto stesse accadendo, l’uomo ha cercato in ogni modo, ma senza successo e rischiando anche di essere investito, di fermare il mezzo che ha terminato la propria corsa contro la saracinesca e la vetrina della Gelateria 900 danneggiando la prima e mandando in frantumi la seconda.

Già presenti in zona per l’espletamento del servizio di vigilanza davanti al plesso scolastico, sono immediatamente accorsi gli agenti di polizia locale che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’origine e l’esatta dinamica di quanto accaduto. Come detto, sulla traiettoria del mezzo non si è trovato a transitare nessuno – di lì a poco la zona si sarebbe popolata di alunni in attesa dell’entrata a scuola – e altrettanto fortunatamente il mezzo non è piombato sull’incrocio con le vie Valentini, Bacchelli e Cavour altrimenti ben immaginabili sarebbero state le conseguenze. r.c.