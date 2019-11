Strade al buio, bocciati i nuovi lampioni a led

LUCA MOLINARI

L’illuminazione pubblica? Si accende troppo tardi la sera e si spegne troppo presto la mattina. Di conseguenza, soprattutto nelle giornate piovose o nuvolose, per almeno una mezz’ora al giorno strade e marciapiedi rimangono completamente al buio. Quello della poca luce lungo le strade di Parma è un problema di vecchia data: le numerose proteste dei cittadini avevano costretto anche il consiglio comunale ad occuparsi del tema, quando la Lega portò in aula l'elenco delle strade scarsamente illuminate. Ma a restare al buio, questa volta in senso letterale, è anche il parco della Cittadella, scatenando le proteste degli sportivi, come si legge nel servizio a pagina 15.

QUANDO SI ACCENDONO LE LUCI

Le ragioni di questo «ritardo» nell’accensione sono molteplici (legate soprattutto al risparmio energetico), ma è già in fase di studio avanzato una possibile soluzione al problema da parte dei tecnici del Comune. I tempi dell’accensione dell’illuminazione in città sono regolati in base alle linee guida dettate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Autorità amministrativa indipendente che garantisce, tra l’altro, l’uso efficiente delle risorse). Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, viene indicato che debba essere accesa mezz’ora dopo il crepuscolo e spenta mezz’ora prima dell’alba, per una questione di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, ma anche per ragioni di inquinamento luminoso.

OROLOGIO ASTRONOMICO

Il Comune di Parma ha cercato di trovare un compromesso, accendendo i lampioni un quarto d’ora dopo il crepuscolo (anziché mezzora) e spegnendoli sempre quindici minuti prima dell’alba. Per non lasciare al buio strade e marciapiedi anche nei due quarti d’ora «incriminati», i tecnici comunali stanno predisponendo un protocollo di funzionamento dell’illuminazione. L’obiettivo è quello di fare in modo che i lampioni si accendano all’ora esatta del tramonto, ma con un flusso di luce moderato, che aumenta gradualmente fino alla piena oscurità.

Lo stesso avverrà la mattina al momento dello spegnimento, così da offrire il giusto grado di luminosità e mantenere pressoché inalterati i consumi di energia.

«Non è previsto un orario fisso di accensione e spegnimento – precisano dal Comune – ma i due momenti variano ogni giorno automaticamente, tenendo ovviamente conto anche del passaggio all’ora legale. Ogni impianto infatti è dotato di un orologio astronomico che, a seconda della singola giornata, regola l’orario in cui si devono accendere e spegnere le luci in piena autonomia».

Non solo. «Ciascun punto luce è dotato di telecontrollo – aggiungono i tecnici comunali – e quindi l’accensione può avvenire in maniera personalizzata a seconda dei luoghi, dei periodi dell’anno e dei bisogni di una determinata zona della città». Al momento sono stati sostituiti i due terzi del parco luci della città, passato alla nuova tecnologia a led. La parte restante dell’illuminazione sarà sostituita più avanti, perché le lampadine utilizzate sono di penultima generazione e quindi tecnologicamente più avanzate rispetto a quelle tradizionali già sostituite. Già ora i risparmi ottenuti a livello energetico superano il milione di euro e aumenteranno ulteriormente nei prossimi anni.

MENO ENERGIA, MENO GUASTI

Per quanto riguarda i guasti alla rete dal Comune assicurano che «nulla è cambiato rispetto al passato». «È vero da un lato che la linea elettrica invecchia ed è quindi maggiormente soggetta a guasti, ma spesso i problemi alla rete sono legati a fattori terzi (scavi, danni da maltempo, caduta di rami o alberi) – precisano i tecnici comunali – È altrettanto vero che con l’installazione del nuovo sistema di illuminazione la rete ha bisogno di meno energia per funzionare e quindi sarà sempre meno sollecitata. Di di conseguenza, i guasti dovrebbero teoricamente diminuire». Quanto alle lamentele per la luce della nuova illuminazione, dal Comune precisano che «il fascio di luce è proiettato verso il basso e indirizzato su strade e marciapiedi per illuminare al meglio le aree pubbliche».

CITTADELLA AL BUIO

Buia, inquietante, spettrale, insomma, un luogo che fa venire i brividi, perfetto per ambientare una festa di Halloween. Ma se in Cittadella ci si va per correre o camminare a passo svelto, come fanno le decine di persone che la frequentano ogni sera, il discorso cambia e quel buio, da situazione potenzialmente romantica, si trasforma in un'oscurità che intimorisce, perché gli occhi non vedono e i piedi scivolano su un tappeto di foglie umide.

Chi ama la Cittadella per la sua tranquillità e sicurezza già teme che quell'oscurità possa allontanare gli sportivi e attirare chi invece preferisce trafficare nell'ombra, come gli spacciatori e i loro clienti, tanto per esser chiari.

A causa della totale mancanza di illuminazione nell'anello basso - esclusa l'area dei campi da basket - anche camminare diventa un atto di fede, perché chi imbocca l'ingresso del parco viene inghiottito dall'oscurità, sia che si passi dall'ingresso secondario su via Italo Pizzi sia che si scelga quello monumentale in viale delle Rimembranze. Anzi, in questo caso la situazione è ancora peggiore, perché mentre le luci di via Pizzi accompagnano gli sportivi fin dentro le mura farnesiane, in viale delle Rimembranze il buio, quello vero, inizia dal ponticello che supera il fossato attorno alla fortezza. I lampioni a led del viale non sono infatti sufficienti a rischiarare un vialetto da percorrere con attenzione, soprattutto per chi va in bici, perché il buio in cui è sprofondato il parco fa scomparire anche i tre colonnotti posizionati come barriera antiauto. Chi ce l'ha, attacca quindi il fanale per evitare di andare a sbattere.

L'ingresso monumentale, ancora impacchettato per il restauro, è illuminato da tre faretti, ma la loro luce inizia e finisce nel pertugio che passa sotto i bastioni. Una volta all'interno del parco, si è davanti alle tenebre. Fare affidamento sulla vista è inutile, quindi è meglio puntare sull'udito per capire cosa si muove nelle vicinanze.

I più attrezzati vanno a correre con la lampada fissata sulla fronte, altri puntano sulla pettorina luminosa, altri ancora hanno salutato la Cittadella, preferendo il quartiere Parma Mia, ritenuto più sicuro, ad un parco piombato nell'oscurità. «Per vedere dove mettere i piedi, quando dall'anello superiore scendo verso l'uscita, uso la torcia del cellulare. Sulle rampe ci sono molte foglie e il rischio di scivolare è alto», spiega Gaetano Mancuso, camminatore serale intercettato più con l'udito che con lo sguardo. E sempre per il fatto che nella parte bassa della Cittadella non si vede niente, chi si è dato appuntamento per una passeggiata o si telefona o si chiama ad alta voce, come il gruppetto di donne che poche sere fa si è ritrovato vicino alla fangosa, e totalmente buia, area giochi.

Nel percorso superiore la situazione migliora: l'anello d'asfalto è rischiarato dai lampioni (alcuni però sono bruciati), mentre punti luce più bassi illuminano la pista da corsa che segue il perimetro di tutti i bastioni. «Le luci ci sono, ma nell'area cani si è al buio», smorza ogni entusiasmo Carlos Sow, che in Cittadella porta a sgambare il suo labrador. A dire il vero, il problema delle aree cani poco o male illuminate riguarda anche quelle in altre zone della città.

«Il Comune deve riportare la luce in Cittadella. Così il parco è pericoloso, soprattutto per le donne», affermano Laura Gavazzi e Davide Pederzani, prima di iniziare l'allenamento e, rapidamente, scomparire nel buio. Nei giorni scorsi, in consiglio comunale, l'assessore ai Lavori pubblici, Michele Alinovi, ha fatto una promessa: luci provvisorie agli ingressi per risolvere il problema in tempi rapidi e poi un rifacimento definitivo dell'illuminazione entro il 2020, anno chiave per Parma. Le lancette dell'orologio stanno correndo, come chi ogni sera aspetta di vedere la luce. Pierluigi Dallapina

PARCO DUCALE

Nonostante le diverse sollecitazioni all'amministrazione comunale, il cortile dell'oasi felina del Parco Ducale è ancora al buio. E soprattutto in questa stagione non è molto «piacevole».

Sono mesi che le volontarie dei gatti del giardino pubblico chiedono che il lampione che si trova proprio davanti all'oasi sia aggiustato, ma ancora oggi il lampione è spento. E per queste volontarie che ogni giorno si recano al Parco Ducale per accudire e portare il cibo a questi meravigliosi mici è un serio problema. Un problema soprattutto di sicurezza, perché quando si fa sera devono entrare in questa storica oasi felina con la torcia. Il lampione si trova proprio di fianco al Teatro al Parco e la sua illuminazione garantisce il passaggio fino al cancello delle «casette» dei gatti: un'illuminazione indispensabile per queste volontarie, «anche perché non sai mai chi ti puoi trovare davanti - dicono - mentre da sola attraversi il piazzale». Mara Varoli