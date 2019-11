Arriva l'auto-radar che dà la caccia ai «furbetti» della strada

GIAN LUCA ZURLINI

Un controllo «a tutto campo» e senza limiti di orario della città, con particolare attenzione all'uso dei cellulari durante la guida e agli assembramenti di persone davanti a locali pubblici in orari serali e notturni. Sono le principali novità dovute all'entrata in funzione di un'auto-radar della Polizia locale che di fatto è un avanzato sistema di videosorveglianza mobile di ultima generazione collegate a un sistema operativo visibile agli agenti all'interno del mezzo tramite un tablet.

SISTEMA IDEATO IN ISRAELE

La «Gazzetta» ha avuto la possibilità di vedere in anteprima questo sistema in azione. Il nome tecnico è «Safer place traffic», che tradotto significa «postazione per la sicurezza del traffico». Parma è il sesto comune in Italia a dotarsi di questo sistema dopo Verona (che ha la primogenitura). Lissone, Torino, Andria e Vercelli. E proprio da questa città il comandante della Polizia locale Roberto Riva Cambrino ha portato l'idea di attivarlo anche nella nostra città dopo che lo aveva già fatto in Piemonte: «Si tratta - spiega il comandante - di un sistema realizzato da un'azienda israeliana di Tel Aviv che ho avuto modo di poter vedere in azione a Verona, dove conosco il comandante. Allora l'ho portato a Vercelli, dove ha funzionato bene e ho pensato di proporlo anche all'assessore Casa che ha subito accolto il progetto».

«SENTINELLA» IMPLACABILE

Il sistema è composto da diverse videocamere, installate su tutti i lati di un'auto di servizio riconoscibile e che ha la scritta «sistema di videosorveglianza» sulle fiancate e collegate a un tablet presente sulla vettura. I due agenti, uno alla guida e l'altro al suo fianco al controllo del tablet, durante il pattugliamento possono fermare le immagini in ogni momento per “registrare” le infrazioni e identificare veicolo e guidatore. Inoltre, senza neppure la necessità di fermarsi, possono avere la valutazione del numero di persone presenti nei luoghi in cui ci siano state segnalazioni o lamentele dei cittadini e ottenere in tempo reale l'identificazione di persone che abbiano eventuali pendenze giudiziarie. A questo poi si aggiungono anche i sistemi per l'identificazione immediata di veicoli sprovvisti di assicurazione oppure in sosta nei posti riservati ai disabili senza averne titolo e così via. In pratica, si tratta di un sistema avanzatissimo di monitoraggio accurato per immagini della città svolto in condizioni di assoluta sicurezza per gli agenti e allo stesso tempo in grado di cogliere le infrazioni in tempo reale e quindi di poter sanzionare senza dover ricorrere alla contestazione immediata all'automobilista.

«PIÙ SICUREZZA PER TUTTI»

La nuova «vettura-radar», che è ben riconoscibile come auto della polizia locale, è «al lavoro» da qualche giorno. Sono 10 gli agenti che sono abilitati al suo utilizzo dopo aver seguito corsi di formazione specialistici. In questa fase iniziale l'obiettivo sarà mirato soprattutto a sanzionare chi guida parlando al cellulare, ma il comandante Roberto Riva Cambrino sottolinea che «questo non è un sistema per fare cassa con le multe. Ce ne sarebbero altri meno laboriosi e più semplici da utilizzare. Con questa nuova vettura, che è in pratica un centro di videosorveglianza mobile di ultima generazione, l'obiettivo è di aumentare la sicurezza della circolazione e anche di essere di ausilio per situazioni critiche per la vivibilità delle persone dovute a problemi di disturbo della quiete. E la priorità sarà quella del contrasto di chi telefona alla guida perché purtroppo molti degli incidenti che rileviamo sono dovuti alla distrazione che provoca». E la volontà è di «dare massima pubblicità a questo strumento. L'ideale - conclude Riva Cambrino - sarebbe che si arrivasse a non rilevare più questa infrazione. E per questo si deve sapere che ora abbiamo uno strumento in grado di rilevarla senza margini di errore».