I ragazzi: «Maturità senza buste? Nessun rimpianto»

MARIA TERESA ANGELLA

L'anno scolastico è iniziato da poco più di due mesi, ma già i pensieri di moltissimi studenti sono rivolti a giugno, soprattutto dopo l'annuncio delle novità che nel 2020 riguarderanno l'esame di maturità. A regnare tra i maturandi è un senso di «sollievo» per l'abolizione del sistema delle tre buste, un meccanismo giudicato simile a una «roulette» e fonte di «nervosismo» per gli studenti che lamentavano di non poter esprimere in modo soddisfacente la loro preparazione in sede d'esame.

«Le tre buste non davano la possibilità di parlare molto ed esprimersi al meglio - racconta Matteo Fusari all'uscita dal Liceo Romagnosi -. Partendo dall'argomento contenuto in una busta, si doveva creare un discorso generale toccando tutte le materie e poteva capitare di dover collegare greco con fisica. Ora con le domande anche i professori potranno aiutarci a spaziare in modo migliore e completo tra le materie».

Ad essere accolta come una vecchia amicizia è stata, invece, la traccia storica della prima prova scritta, di cui molti studenti sentivano la mancanza, come conferma sempre Matteo: «Per il ritorno del tema di storia sono contento, si sentiva la mancanza negli scritti».

«È un bene che ritorni il tema di storia perché rappresenta una buona opportunità e dà a noi una possibilità in più di scelta - afferma convinto Francesco Pio Gallo del Melloni -. Però con queste novità siamo in difficoltà perché ora come ora nemmeno i professori sanno bene come sarà l'esame. La difficoltà vera per noi sta nel non sapere cosa ci sarà chiesto nell'orale».

«Essere già a conoscenza della rosa degli argomenti da cui i professori possono partire è meglio, perché aiuta anche noi studenti nella preparazione», afferma Miriam Strini davanti al Romagnosi, non rimpiangendo per nulla il «gioco delle tre buste».

«L'anno scorso poteva capitare che dalle buste uscissero formule di matematica da collegare a latino e greco, davvero impossibile e limitante: non consentiva di mettere in risalto tutto quello che avevamo studiato durante l'anno», conclude Miriam. «L'esame dell'anno scorso era più difficile perché chiedeva competenze di rielaborazione anche su argomenti che, magari, non conoscevi, e richiedeva uno sforzo maggiore - riflette il compagno di liceo Tancredi Terranova -. In più si creava un contesto d'ansia che non aiutava e mandava in panico. Non si riusciva a fare i collegamenti che lo studente avrebbe voluto fare».

«Togliendo le tre buste ci danno l'opportunità di prepararci meglio - afferma convinta Susanna Coperchini, sempre del Romagnosi -. Gli argomenti trasversali che la commissione dovrà preparare sembrano utili perché ci permetteranno di fare collegamenti migliori valorizzando le nostre competenze».

«Adesso c'è ancora un po' di confusione sulle novità, però non mi sarebbe dispiaciuto fare la tesina anche se, ragionandoci bene, poteva essere un'arma a doppio taglio che poteva penalizzarci», ragiona Ludovica Gambara del liceo Ulivi, insieme alla compagna Dana El Nabulsi. «La tesina era una cosa in più da fare che non serviva, sono contenta che l'abbiano tolta, anche perché i prof all'orale facevano lo stesso le domande», precisa Dana. «Ora, tolte le tre buste, bisogna solo studiare bene gli argomenti dai professori», alza le spalle infine Ludovica.

Ad essere contento delle «poche» novità è Kevin Miani del Melloni, che non rimpiange la maturità di un paio d'anni fa, quando le prove scritte non erano solo due: «Non dispiace affatto che la terza prova non sia stata ripristinata, è meglio non doverla affrontare».