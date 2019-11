Le “Sardine” di Parma: «Ecco perché andiamo in piazza»

MARA VAROLI

Joy Temiloluwa Olayanju, Martino Bernuzzi, Francesco Martino sono gli organizzatori del movimento delle Sardine a Parma. Le stesse che si ritroveranno domani alle 19 in Piazza Duomo per dire «Parma Non si lega».

Qual è il vostro appello e per chi?

«Noi facciamo appello al buon senso delle persone normali, che sono stufe di guardare dal basso e subire linguaggi e toni violenti nel dibattito politico. L'uso del termine "buon senso" è stato usato contro chi il buon senso ce l'ha per davvero».

Nessuna bandiera, nessun partito perché non volete dare un colore alla vostra manifestazione?

«Perché non serve. Perché la nostra è una battaglia di civiltà che si rifà a dei valori universali. Non stiamo proponendo una ricetta economica per rilanciare il paese, non siamo noi a doverlo fare, stiamo tentando di riportare pace dopo tanto tempo lanciando un messaggio chiaro: qui la violenza non passa».

Delusione dei politici o anarchia?

«Anarchia, che parola grossa. Non siamo anarchici, l'anarchia vuole prescindere dal potere politico. Noi invece lo riconosciamo e vogliamo accompagnarlo verso strade migliori. Non siamo neanche contro i partiti. Questo non è un movimento anti-politico, ne è l'antidoto».

Un movimento il vostro pacifista e senza insulti: è fondamentale anche per dire no alla violenza sulle donne.

«Quello che vogliamo dimostrare è che si può fare politica senza usare un linguaggio divisivo e violento. Non sopportiamo più chi vuole dividerci per i propri interessi. Che sia a sinistra o a destra. Su certi temi bisogna stare attenti: sono battaglie di tutti, destra, sinistra, bianchi, neri, gialli e verdi. Etichettarle le svilisce».

Perché tanto odio?

«Chi stimola odio tra cittadini che frequentano le stesse scuole, strade, uffici, bar, lo fa solo per un ritorno elettorale».

Chi sono Joy, Francesco e Martino?

«Ci siamo conosciuti a scuola perché frequentiamo tutti e tre lo stesso liceo, il Marconi. Siamo giovani, Joy 18 anni e Francesco e Martino 17».

Che Italia e che Europa vogliono le Sardine?

«Non sta a noi dare ricette. La potenza di questa onda è esattamente questa: non snaturarci tentando di proporre soluzioni. Chiedete a chi ha governato finora che Italia ed Europa vogliono. Noi non l'abbiamo ancora capito».

Perché tra i giovani l'integrazione culturale è così naturale?

«Non la chiameremmo integrazione culturale. Si chiama rispetto reciproco. Vi facciamo un esempio. Io, Joy, non mi offendo se qualcuno sostiene che i canti gospel non siano belli (sono una corista gospel nella nostra chiesa), mi offendo se mi manca di rispetto e magari vuole impedirmi di cantare. Ma ribadiamo è soltanto un piccolo esempio. Lo stesso vale da parte nostra nei confronti degli altri».

Cosa fa paura ai giovani come voi.

«Ci fa paura chi tenta di crearci paura».