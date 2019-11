Salso, ladri vegetariani rubano anche gli hamburger di soia

Ladri acrobati (e forse vegetariani) hanno fatto razzia - giovedì tra il tardo pomeriggio e la prima serata - in due appartamenti nel quartiere di Sant'Antonio. In entrambi i casi, infatti, per entrare nelle abitazioni poste al secondo piano, si sono arrampicati sulle grondaie: nel primo, in via Volta, i malviventi hanno sollevato la tapparella e poi, facendo leva con un attrezzo da scasso, hanno forzato una delle porte finestre. Una volta all'interno, hanno rovistato in tutte le stanze: ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i proprietari al rientro verso le 19.

«Quando abbiamo aperto la porta ci siamo trovati davanti ad una scena direi apocalittica e ci siamo spaventati tantissimo: era tutto a soqquadro, cassetti dei comodini aperti, vestiti e documenti sparsi ovunque, armadi svuotati, perfino i cuscini del divano sono stati sollevati e buttati per terra – afferma il proprietario – Hanno portato via 850 euro in contanti contenuti in una busta, due anelli, una collana, una catenina ed una medaglia tutti in oro e un anello con diamante. Hanno persino aperto una valigetta all'interno della quale si trovavano un libretto degli assegni ed uno postale oltre ad altri documenti ma non li hanno toccati. Abbiamo addirittura trovato le chiavi di casa sulla lavatrice in bagno: probabilmente le hanno messe nelle toppe della porta di ingresso nel corso del raid per evitare di farci entrare nel caso fossimo rincasati prima. Ora i ladri se ne sono andati ma a noi sono rimaste tanta paura ed altrettanta rabbia».

Ladri acrobati, e forse anche «vegetariani» visto che nel bottino figurano, tra l'altro, hamburger di soia, anche in via Davalli: i malviventi, approfittando di una porta finestra lasciata socchiusa dai proprietari per far asciugare biancheria stesa, hanno razziato oro, contanti, biancheria per la casa e hamburger di soia. Su entrambi i furti indagano i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore con l'ausilio anche di telecamere di sorveglianza della zona.

r.c.