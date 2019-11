Tenta di bloccare un ladro sull'autobus e viene accoltellato

LUCA PELAGATTI

Joe ha 28 anni, è nato in Sierra Leone e lavora a Parma come saldatore. Kingsley invece, 24 anni, viene dalla Nigeria, è un richiedente asilo e sta facendo dei corsi di formazione con la cooperativa sociale Svoltare. Insieme, ieri pomeriggio, sono saliti su un bus diretti in via Repubblica. Pensavano ad un pomeriggio di quasi festa come tanti. Invece si sono trovati terrorizzati e sporchi di sangue. E Kingsley, pure, con i segni di una lama addosso.

Tutto è successo su un bus della linea 3, poco dopo le 18. Il mezzo, a quell'ora era pieno. E, di colpo, tutti si sono girati sentendo un urlo.

«E' stata una donna, gridava che c'era un ladro, chiedeva di bloccare le portiere. Allora io mi sono avvicinato», spiega Joe. Avvicinato per vedere, per capire. Per dare una mano. «C'erano infatti due giovani nordafricani, avranno avuto 20, 25 anni. E avevano appena sfilato dalla borsa di una ragazza il cellulare». In questi casi tutti si bloccano, sospesi tra la curiosità e il timore. I due giovani africani, invece, non si sono fermati. «Uno dei magrebini si difendeva, diceva che non era vero, che non aveva preso il cellulare. Allora, semplicemente, ho chiesto alla ragazza il suo numero e ho fatto suonare il telefono. E, appunto, lo squillo veniva dalla tasca del nordafricano». Insomma, il furto c'era stato. Occorreva capire come gestire la tensione che stava montando.

«Quello che aveva il telefono l'ha passato all'altro che, a sua volta, l'ha lanciato all'autista dicendo: “Prendilo e lasciaci scendere”». Poi hanno iniziato a prendere a calci le porte per conquistarsi una via di fuga. Ma Joe e l'amico si sono messi in mezzo. Mentre partivano dall'autobus le chiamate al 113 per fare intervenire le pattuglie delle volanti, i due africani hanno provato a trattenere i magrebini. «Ho detto che dovevano aspettare la polizia», prosegue Joe. Inutile dirlo: i due ladri non erano per nulla d'accordo. Uno si è solo divincolato mentre l'altro ha infilato la mano in tasca. E quando è ricomparsa non era vuota. «Aveva due coltelli. Uno gli è caduto per terra. L'altro, un serramanico, l'ha usato sul braccio e il torace di Kingsley».

E' stato un attimo di gelo: il sangue ha iniziato a schizzare, i due ragazzi africani hanno capito che poteva finire male. E hanno lasciato andare i ladri che hanno preso a correre verso la Ghiaia. Poco dopo via D'Azeglio era bloccata, illuminata solo da lampeggianti: ambulanza, poliziotti, curiosi. E, al centro di tutto, i protagonisti di questa storia sconvolti.

La vittima del furto, una studentessa pugliese del primo anno di medicina, ha recuperato il suo cellulare e ha ringraziato di cuore i suoi soccorritori mentre gli agenti hanno iniziato a raccogliere i primi concitati racconti. Kingsley, invece, è stato caricato su un'ambulanza e portato al Maggiore dove è stato medicato. Per lui una ferita al gomito destro e al fianco, punti di sutura e dodici giorni di prognosi.

Poi, con il braccio fasciato, è stato accompagnato in borgo della Posta a raccontare di nuovo l'accaduto ai poliziotti che ora stanno cercando di risalire ai responsabili dell'aggressione. Per farlo ci sono le testimonianze di chi era sul bus, le telecamere del mezzo e gli altri occhi elettronici puntati sul centro che dovrebbero aver ripreso la fuga degli accoltellatori.

«Speriamo che li trovino- si limita a dire Joe. - A Parma non credevo potessero succedessero cose simili. Un coltello può fare molto male e io ho avuto molto paura». E, a questo punto, non c'è nient'altro da aggiungere.