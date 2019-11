Tentato omicidio, parla la vicina che ha avvertito i carabinieri

MICHELE CEPARANO

«Ho sentito dei rumori per le scale e delle richieste di aiuto. Cosa dovevo fare? Sono andata a vedere cosa stava succedendo». E il suo intervento, unito a tutta una serie di altre circostanze, è stato provvidenziale.

È stata, infatti, una vicina la prima ad accorrere dove si stava consumando quella che, solo per un miracolo, non si è trasformata in una tragedia.

La donna è ancora scossa per quello che ha visto poche ore prima, ma accetta di raccontarlo.

«Ero in casa - ripensa a quei terribili momenti - e ho sentito la mia vicina che urlava “aiuto, aiuto”. Ho fatto le scale e raggiunto il quarto piano e, sul pianerottolo, mi sono trovata di fronte a un uomo (il compagno attuale della ex dell'aggressore, ndr) che perdeva sangue. Poi ho visto quell'altro che colpiva con dei calci la donna».

La vicina si è messa anche a urlare. «Basta, smettila» gli ho gridato. Poi ha telefonato ai carabinieri fornendo ai militari del Radiomobile, che si sono occupati anche dei rilievi sulla pistola e sul sangue lungo le scale, il numero di targa dell'auto su cui l'aggressore stava nel frattempo tentando di fuggire.

«Un'esperienza allucinante» sospira. Problemi prima di venerdì la vicina non ne ricorda.

«Una famiglia che non ha mai disturbato nessuno - puntualizza -. Non andavano d'accordo? Questo io non lo so».

Vivere in quella laterale di via Bocchi non è facile, a sentire lei e anche altri residenti. «Via Olivieri è una via fantasma - interviene uno -, scrivetelo. Quando viene sera è una zona molta buia. Insomma, molti qui non si sentono sicuri».

Tornando però alla scampata tragedia di venerdì, la donna, quando ha sentito e subito dopo visto la sua vicina in pericolo, non ci ha pensato un attimo e ha chiamato i carabinieri. La sua prontezza ha contribuito a salvare due persone.

«La sensibilità di questa vicina di casa - dichiara infatti il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Salvatore Altavilla - ha scongiurato il peggio. Ha avvertito il 112 per segnalare questo episodio e i militari hanno così intercettato subito l'autore del gesto. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine resta di fondamentale importanza».

Il fatto appena accaduto non lontano da piazzale Pablo, conclude il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, è inoltre «la degenerazione di una vicenda che si trascinava da tempo. L'uomo, infatti, più volte era stato denunciato per stalking dalla sua compagna».