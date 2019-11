«Io accoltellato sul bus adesso ho paura»

LUCA PELAGATTI

«Per fortuna sto abbastanza bene. Ma la paura per quello che mi è successo non passa». Kingsley Aibangbee, spesso, incespica sull'Italiano e si rifugia nell'inglese. Ma in fondo è normale: ha solo 24 anni, è nel nostro paese da poco tempo e, finora, ha visto l'ambiente dei corsi di formazione, la protezione discreta di Svoltare, la cooperativa sociale che lo ha accolto quando ha chiesto lo status di rifugiato. Niente violenza, niente coltelli: quelli sperava di averli lasciati nel suo paese. Li ha ritrovati invece sabato pomeriggio su un bus della linea 3. In mezzo alla gente che fa shopping e alle luminarie che promettono festa.

«Stavo raggiungendo con l'autobus la sede della cooperativa, avevo un appuntamento - racconta - quando abbiamo sentito gridare e qualcuno che chiedeva all'autista di fermarsi, di bloccare il mezzo e le porte». Di lì a poco lui si sarebbe trovato il braccio ferito e sanguinante. Ma ancora Kingsley non lo poteva immaginare.

«Senza sospetto io e un amico ci siamo avvicinati». Poi, la ricostruzione di quei concitati minuti: i due nordafricani che rubano il telefono a una studentessa pugliese di medicina, lo scambio di accuse, la assurda difesa di uno dei ladri che nega. «Ma il mio amico ha fatto suonare il cellulare della ragazza. E il suono arrivava dalla tasca di un uno dei due giovani magrebini». Lo stesso che per allontanare il telefono che ormai scottava ha infilato la mano in tasca. Ed è caduto un coltello. «Io l'ho raccolto e l'autista mi ha detto di consegnarglielo per evitare che il ladro lo usasse sulla gente del bus». Gente che, inutile dirlo, a quel punto cominciava ad avere paura. «I due ladri hanno cercato di scappare in ogni modo, sapevano che stava arrivando la polizia. Io e il mio amico abbiamo provato a trattenerli: e quello ha rimesso la mano in tasca». Dove aveva un secondo coltello. Stavolta non gli è caduto ma lo ha piantato nel braccio di Kingsley che si è trovato coperto di sangue. «I due sono riusciti a scendere, la gente intorno ha iniziato a scappare spaventata e l'autista ha chiamato l'ambulanza che mi ha portato all'ospedale».

La foto qui a fianco, racconta come è finita. «L'ho detto, non sto male. Ma la paura non passa. Il volto di quei due mi è rimasto in mente, li riconoscerei al primo colpo. E spero proprio di non trovarmeli mai più davanti».