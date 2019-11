Addio a Giovanni Malmesi, avvocato gentiluomo

È scomparso l'avvocato Giovanni Malmesi, padre di Giacomo, vicepresidente del Parma calcio.

Dopo gli studi classici ed universitari, Giovanni Malmesi diventò avvocato a soli 25 anni e poi condusse il suo studio legale per oltre cinquant'anni. Fu anche insignito della «Toga D'Oro» e continuò a frequentare lo studio fino all'ultimo, fino a che gli fu fisicamente possibile.

Uno studio affermato, ma di stampo antico: l'avvocato Giovanni leggeva le riviste giuridiche, stendeva gli atti seduto alla grande scrivania piena di libri ma libera dal computer.

«Conosceva a menadito, e spiegava con acume, ma sempre se richiesto e con un garbo che escludeva qualsiasi sfoggio. Era felice di condividere con i giovani il frutto della sua esperienza» ricorda l'avvocato Sebastiano Corazza, amico e collega.

«Sorrideva Giovanni Malmesi, scherzava volentieri, ma anche in questo esercitava una continenza che depurava lo scherzo di ogni offensività. E il sorriso era spesso velato da un malinconico disincanto, che ho visto anche in altri, come se avesse sempre presente la transitorietà delle cose», dice Corazza.

«La sensibilità era il suo tratto distintivo, trapelato anche in suo figlio. Una sensibilità probabilmente portata dalla sofferenza del Giovanni bambino, subito privato del papà eroico ufficiale di cavalleria, e che poi si traduceva anche in uno speciale acume nel misurare le persone. E Giovanni non distingueva le persone per l'ascendenza o le convenzioni, per il loro valore», continua Corazza.

Poche ma grandi passioni: oltre alla professione, la famiglia, con un affetto profondissimo verso la sua adorata Pucci, il figlio e le nipotine, e la caccia.

Nella caccia l'avvocato esprimeva la sua natura duplice, al tempo stesso raffinata e forte. Estremamente qualitativo, e cavalleresco: selvaggina vera, difficile, da conquistare con tanto sudore e cani eccellenti. Dunque era un camminatore instancabile.

Era anche nella caccia, come nella professione, meticoloso ed appropriato nelle scelte e generoso di insegnamenti, che distribuiva a piene mani.

Oltre che cinofilo di rango, giustamente orgoglioso della linea di sangue dei suoi Setters, fu un cultore delle armi fini, in contatto con i migliori armieri nazionali ed inglesi.

«Le emozioni, le gioie erano quelle e qualificavano l'uomo: e su tutte, quella più grande di instillare le stesse passioni, e con quelle i suoi principi e la sua forza, a suo figlio di cui fu sempre immensamente orgoglioso. E anche alle piccole, Costi e Titti: che campeggiano, insieme a lui, in una bella foto che ho messo in cornice, di una mattina di caccia a Bazzano», conclude l'avvocato Corazza.

