Ancora furti: stavolta i ladri si mangiano le merendine

Ancora ladri scatenati in città. Dopo i furti nel quartiere di Sant'Antonio nella giornata di giovedì, sabato i malviventi hanno colpito in via Massarenti, laterale di via D'Acquisto, una delle porte di ingresso della città termale: ad agire potrebbe essere stata la stessa banda visto che anche in questo caso, come nei precedenti, i ladri, tra il tardo pomeriggio e la prima serata, si sono arrampicati sulla grondaia entrando negli appartamenti, almeno tre, dopo aver forzato le porte finestre.

«Probabilmente è successo sabato verso le 19 visto che ci siamo assentati per poco tempo – afferma il proprietario di uno degli appartamenti svaligiati –. Quando siamo rientrati verso le 20 abbiamo visto i carabinieri nel parcheggio sotto casa e ci siamo preoccupati, visto che stavano effettuando un sopralluogo dopo essere stati chiamati dalla signora che abita nell'appartamento sotto al nostro. Ci siamo fermati per consolarla e per starle vicino mentre i carabinieri si sono recati nel condominio di fronte per raccogliere un'altra denuncia da parte di un residente. Quando siamo risaliti ed abbiamo aperto la porta non senza difficoltà - i ladri avevano infatti messo una sedia per impedirci di entrare - ci siamo spaventati tantissimo trovando un vero e proprio disastro. Tutto era a soqquadro: non era rimasto niente né nei cassetti né negli armadi, tutto buttato per terra, ed erano spariti i nostri profumi per un valore di circa 700 euro».

E se in uno dei casi precedenti ad entrare in azione sono stati ladri probabilmente «vegani», visto che da un'abitazione sono spariti hamburger di soia, in questo caso potrebbe trattarsi di malviventi golosi in quanto si sono mangiati una pacco di merendine. «Abbiamo provato una gran brutta sensazione – conclude il proprietario –. E' 20 anni che abito qui ed è la prima volta che succede. Purtroppo nessuno può vivere più tranquillo».

Dagli altri appartamenti visitati sono spariti soldi e gioielli. I furti sono stati denunciati ai carabinieri della città termale che hanno avviato le indagini anche con l'ausilio delle videocamere di sorveglianza della zona.

M.L.