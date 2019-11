Cade da 15 metri: operaio di Fidenza muore in Trentino

Stava lavorando all'interno del cantiere per la costruzione del nuovo stabilimento di un noto pastificio della zona a Molina di Fiemme, in Trentino, quando è improvvisamente precipitato da un'impalcatura da un'altezza di 15 metri morendo praticamente sul colpo. E' deceduto così, in seguito ad un infortunio sul lavoro, un operaio 63enne di origine rumena residente a Fidenza.

L'uomo, dipendente di una ditta esterna, era al lavoro all'interno del cantiere per la costruzione del nuovo stabilimento: nel momento in cui è avvenuto il tragico infortunio, il 63enne pare stesse posando i grandi pannelli in cemento che compongono la copertura del tetto. A quanto è trapelato, sembra che l'operaio fosse sul cestello agganciato al braccio telescopico di una gru quando si sarebbe spezzata la fune d'acciaio che sollevava la campata in precompresso: il contraccolpo avrebbe sbalzato l'uomo a terra da una quindicina di metri d'altezza. I compagni di lavoro che hanno assistito alla tragedia hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto si sono precipitati ambulanze del 118, i carabinieri di Cavalese e i vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero decollato da Trento.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, tutti i tentativi per strappare alla morte l'operaio non sono serviti ed al medico intervenuto non è rimasto altro da fare che dichiararne il decesso. Sul posto anche gli ispettori della Medicina del Lavoro ai quali spetterà di stabilire le esatte cause di quanto accaduto.

r.c.