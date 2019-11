Collecchio, incrocio intasato. La soluzione? Una ciclabile

COLLECCHIO Incrocio tra via Rosselli e via Giardinetto congestionato nelle ore

di punta: quando i genitori portano i bambini a scuola alla mattina, e, nel pomeriggio, quando li ritirano.

Da quando è stata realizzata la nuova scuola dedicata

a Mandela, con ingresso

da via don Minzoni, il traffico che prima gravitava su via Combattenti, via Garibaldi, via Mameli e via Circonvallazione Chiesa, oggi passa da via don Minzoni e via Rosselli, e si aggiunge

al traffico funzionale al nido Allende, sempre su via don Minzoni.

Alla mattina via Rosselli si formano lunghe code.

A questo si aggiunge, come ha segnalato il consigliere di minoranza Walter Civetta, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, che è difficile svoltare a sinistra all'incrocio tra via Rosselli e via Giardinetto, a causa dell'intenso traffico su via Giardinetto.

Il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Gian Carlo Dodi, ha assicurato maggiore attenzione al problema da parte degli agenti della Polizia locale dislocati attorno al plesso scolastico, che include Mandela, Verdi e Galaverna, negli orari di ingresso e uscita degli alunni.

La realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio avrebbe costi troppo elevati per il Comune. Una soluzione potrebbe arrivare con la realizzazione della nuova pista ciclabile tra Collecchio e Sala, il prossimo anno. «Grazie ai risparmi legati al ribasso d'asta – ha spiegato – sarà possibile realizzare un attraversamento in sicurezza, su strada Giardinetto, tra la pista che finisce poco prima dell'incrocio, sul lato opposto, e via Rosselli».

La nuova pista, sarà, così, collegata alla rete ciclabile interna a Collecchio a partire da via Rosselli stessa. Questo permetterà di rallentare la velocità dei mezzi in transito su via Giardinetto e di prevedere un fluidificazione del traffico all'incrocio.

G.C.Z.