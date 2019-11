Due ragazzi rapinati da una banda armata di bottiglie rotte

LUCA PELAGATTI

Marco (il nome è di fantasia) l'altra sera ha perso le chiavi di casa e il cellulare. Ma anche qualcosa di molto più prezioso: la fiducia e la tranquillità. E, a vent'anni, è forse la sconfitta più grande.

Tutto per colpa di un gruppetto di altri giovani, anche loro apparentemente intorno ai 20 anni, che lo hanno circondato, minacciato, buttato contro un muro e poi rapinato. E mentre lo spintonavano avevano lo sguardo cattivo, le mani sporche di sangue. E delle bottiglie rotte come armi.

Tutto è successo in pieno centro, a due passi dalla Pilotta e dal Regio: in via Carducci. E non chissà a che ora antelucana ma poco dopo mezzanotte e mezza. Quando - era sabato sera- le strade non sono certo un deserto.

Marco e un altro ragazzo, infatti, erano appena scesi dall'auto di un amico quando si sono visti circondati da quel branco: secondo quanto hanno riferito loro stessi gli aggressori erano cinque o sei, probabilmente stranieri. E decisi a colpire.

I due ragazzi, infatti, non hanno avuto tempo di abbozzare una pur timida difesa che sono stati strattonati. E derubati. Il numero li ha sopraffatti, certo. Ma anche, e soprattutto, a paralizzarli è stato il fatto che i rapinatori, che sembra parlassero arabo, continuassero a brandire le bottiglie. E avessero del sangue sulle mani.

Così Marco e l'altro giovane hanno sperato che altri passanti, che non erano lontano, intervenissero. Il giovane, comprensibilmente terrorizzato, ha anche provato a fermare una macchina che stava transitando: ma l'autista, non si sa se per paura o distrazione, non ha neppure pestato il piede sul freno.

A mettere in fuga la banda è stato poi un intervento inatteso: quello di una sirena in lontananza. I rapinatori devono aver pensato che qualcuno avesse allertato le forze dell'ordine e si sono volatilizzati. E Marco e l'amico si sono ritrovati finalmente soli. Con un filo di voce sono riusciti a contattare i genitori di uno di loro che li hanno raggiunti poco dopo in piazza Garibaldi. Con una altro cellulare i giovani hanno provato a seguire la traccia del telefono rubato che ancora per un po' è apparso visibile sulla rete, per quanto in modo virtuale. Ma ad un certo punto i ladri devono averlo spento. Ed è scomparso, proprio come gli autori del colpo.

In via Carducci dopo un po' sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno raccolto un primo racconto, le confuse testimonianze di chi si era trovato in balia di un momento di puro terrore. Poi, ieri mattina, è stato il momento di sporgere denuncia, di mettere in fila sul verbale le immagini sfuocate.

Il danno, come detto, è limitato a un telefono, a un mazzo di chiavi. Ma non si può non pensare al fatto che quella è la stessa zona che poche sere fa ha visto la razzia di qualche sconosciuto che, più o meno alla stessa ora, ha ripulito vetrine e negozi.

E ancora di più rimane il il brivido e lo sgomento delle vittime che, raccontando la loro terribile vicenda hanno commentato: «Era sabato, eravamo in centro. Ci sentivamo tranquilli. Ma forse il nostro errore è stato proprio questo».