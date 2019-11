Kucka bravo davanti, tre posizioni per Darmian

SEPE 6

Una buona parata su Dzemaili nel primo tempo, nulla da fare sul 2-2. In occasione del primo gol invece, così come altri suoi compagni, non è parso molto reattivo e la palla gli è rotolata in porta.

DARMIAN 6,5

Ha giocato in tre posizioni diverse, con applicazione e gamba. Quinto a destra, quarto di centrocampo, interno di centrocampo negli ultimi minuti. Buoni recuperi, buone iniziative in avanti: una garanzia.

IACOPONI 7

Se sul primo gol del Bologna è stato bruciato da Palacio si è rifatto: l'incursione del suo gol, il primo in serie A, era la terza nell'area avversaria, su azione, nella ripresa. Segno che c'è forza e convinzione.

BRUNO ALVES 6

Si era rivisto 10' contro la Roma, ieri dall'inizio ha giocato a sinistra di Dermaku vincendo diversi duelli aerei e provando, non sempre con precisione, a far partire l'azione dal basso.

DERMAKU 6,5

Altra prova più che convincente di questo ragazzo che nella battaglia si esalta e che ieri ha anche fatto il «regista» difensivo. Tra le tante note liete di questo avvio di stagione è una delle più squillanti.

GAGLIOLO 6

Dal suo lato si muoveva Orsolini che gli ha dato, com'era prevedibile, del filo da torcere. Lui però con fisico, mestiere e l'aiuto di Barillà, ha svolto il compito nonostante un «giallo» già nel primo tempo.

SCOZZARELLA 6

Si divide come sempre equamente tra le due fasi ma fisicamente non sembra brillante. Prende un paio di colpi che lo frenano poi esce a mezz'ora dalla fine. Ovvio sperare che si tratti di poca roba.

BRUGMAN 6

Gioca poco ma s'è fatto trovare pronto specie nel recuperare alcuni palloni importanti per stoppare contrattacchi del Bologna. Sta capendo dove andare e quando andarci per incidere nella partita.

BARILLÀ 6

Come Scozzarella, nello schieramento iniziale aveva molto spazio da coprire e in più doveva badare a Svanberg. Ci ha messo il solito impegno ma qualche fallo di troppo su cui Abisso a volte è stato comprensivo.

GRASSI 6

Rivederlo in campo a poco più di un mese dalla pulizia del ginocchio spiega che lui e lo staff che lo segue hanno lavorato al meglio. La bella notizia ci fa chiudere un occhio sulla palla persa nel finale...

SPROCATI 5

Dopo il gol alla Roma speravamo di meglio, invece è stato molle, titubante in troppe situazioni che potevano rivelarsi decisive. Si mangia un contropiede da denuncia, e l'assist a Kulusevski lo fa senza volere.

LAURINI SV

Pochi minuti nel finale in cui non basta a evitare il 2-2 ma riaverlo in squadra da qui in avanti sarà positivo. Tra l'altro gli tocca subito andare a fare il centrale al posto di Iacoponi.

KUCKA 7

Ha giocato prima punta e lo ha fatto mettendoci le sue qualità. Di testa ne ha prese molte, ha manovrato, ripiegato e servito l'assist a Iacoponi: bravissimo.

IL MIGLIORE

KULUSEVSKI 7,5

Per lui era un bel test dopo due settimane di euforia tra debutto in Nazionale e tante eccitanti voci di mercato che lo accostano a top club. Ebbene, la testa non se l'è ancora montata, dà tutto come nelle prime giornate e anzi adesso tira con più convinzione. Il suo fare la spola tra centrocampo e attacco è il cemento della squadra. Godiamocelo fin che è qui.

ALLENATORE

D'AVERSA 7

Che dire, s'è dovuto inventare ex novo il modo di attaccare e la squadra ha fatto due gol su azione oltre a un palo e diverse altre situazioni gestite con leggerezza là davanti. In difesa il Parma è la squadra che forse ha subito meno tiri a Bologna. A suo merito le due metamorfosi tattiche, una nell'intervallo e una nel finale, entrambe utili.

L'ARBITRO

ABISSO 6

Cerca di centellinare i cartellini, e ne mancano un po' di qua e un po' di là. Sorvola sul mani in area di Darmian e, se pur noi siamo di parte, ci pare faccia bene. Globalmente se commette errori lo fa in regime di par condicio e non ci sentiamo di dire che abbia influenzato il risultato.