La «casa di Misurina» è salva. Per ora

LUCA MOLINARI

«L'Istituto Pio XII di Misurina non chiuderà a fine dicembre». E' quanto titola il settimanale diocesano «Vita Nuova» che, nell'edizione di ieri, ospita un corposo intervento di Roberto Arduini, presidente dell'Opera diocesana San Bernardo degli Uberti, la realtà proprietaria della struttura per conto della diocesi.

Questa mattina inoltre è stata convocata una conferenza stampa dall'Opera, durante la quale, con ogni probabilità, verrà ufficializzato quanto anticipato dalla «Gazzetta di Parma» e confermato su «Vita Nuova»: Misurina non chiude, almeno per ora.

La decisione è stata presa giovedì scorso durante il Cda dell'Opera, al quale ha partecipato anche il vescovo Enrico Solmi.

La chiusura non è stata però scongiurata definitivamente, ma posticipata di un anno, per consentire all'Opera diocesana di bussare alle porte delle varie regioni per ottenere sostegni e fare in modo che più pazienti possano godere dei servizi del centro di Misurina.

«Il Cda dell'Opera diocesana - dichiara Arduini nel suo intervento - tenuto conto degli sforzi finora sostenuti e soprattutto della mission dell'Opera stessa, ha deliberato di revocare la decisione di chiudere l'Istituto Pio XII al 31 dicembre 2019. Questo sforzo comporterà sicuramente ulteriori perdite (quella presunta per l'esercizio 2019 si attesta attorno agli 800 mila euro a causa del calo delle presenze di pazienti, ndr). L'impegno assunto vede la vicinanza e la prossimità della diocesi, espressa dal vescovo e dal vicario generale (don Luigi Valentini, ndr)».

«Certi che una realtà unica come Misurina debba essere una concreta risposta ai problemi respiratori in età pediatrica - prosegue Arduini - alle sofferenze delle famiglie, all'aggravamento della patologia anche a causa dell'inquinamento e della mancanza di cultura sul fronte dell'educazione sanitaria, ci affidiamo all'intero territorio nazionale anticipando che nessuno dovrà sentirsi escluso e, per questo, Opera diocesana continuerà, nel limite delle sue possibilità, nella propria azione di interessamento dei singoli interlocutori regionali e ministeriali».

Interlocutori dai quali l'Opera si aspetta risposte concrete. «Pur nella convinzione che ogni regione si metterà in moto per dare una risposta tangibili al crescente problema di salute delle tematiche respiratorie sul proprio territorio - aggiunge Arduini - anche attraverso la scelta dell'Istituto Pio XII di Misurina, è evidente che se i flussi dei bambini saranno tali da non permettere l'equilibrio economico, e non vi saranno altre entrate da istituzioni terze, Opera diocesana, con estremo rammarico, si troverà costretta a chiudere definitivamente l'attività al 31 dicembre 2020».