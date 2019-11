Chiude l'ultimo negozio di Casaselvatica: festa con amarcord

MATTIA MONACCHIA

BERCETO È stata una festa tra nostalgia e nuove speranze quella che accompagna la chiusura dell'ultimo negozio di Casaselvatica. Domenica Pietrantoni il 30 novembre abbasserà la saracinesca del negozio di alimentari e tabacchi. I compaesani hanno voluto salutarla e ringraziarla con una festicciola a base di torte dolci e vino. Anima dell'organizzazione è Miria Venturini, che ha ricordato che fino al 1980 Casaselvatica aveva cinque negozi, due bar e una trattoria. Ha anche voluto ricordare il ruolo di Domenica: «Non è stata solo una commerciante ma un punto di riferimento: chi aveva bisogno di qualcosa si rivolgeva a lei, sempre accogliente e disponibile».

Miria Venturini ha poi tracciato un excursus delle storiche botteghe e dei commercianti di Casaselvatica, ricordando i sacrifici fatti dai «vecchi» che «si alzavano all'alba per ritirare il pane che arrivava alle 6 con la corriera. C'erano i libretti, si marcava e si pagava quando si poteva. I contadini aspettavano la vendita del fieno per saldare il proprio conto».

Tanti i nomi e le curiosità citate da Miria: «Emilia girava i paesini fino “dedla del mont” con un cavallo o una moto per vendere piccole cose, l'Adriana a soli 8 anni andava a Cassio e dintorni per aiutare la mamma attraversando il Baganza con l'aiuto della Vilma, la Stera si spingeva a Pontremoli per vendere quella povera mercanzia. Lei e l'Emilia quando andavano a Parma per rifornirsi di merce si fermavano in trattoria in Ghiaia, dove si permettevano una minestrina e delle zampe di gallina. La Iones oltre al bar, al negozio e alla trattoria, faceva anche la locandiera, soprattutto per ospitare i cacciatori provenienti da La Spezia».

Miria ha poi proseguito con altri personaggi e altre storie: L'excursus è terminato proprio con il negozio di Domenica Pietrantoni: «Questo locale è sempre stato il cuore del paese. Prima era situato nel locale di fronte al Doplavur, dove si serviva il caffè fatto con la moka e fiumi di vino sfuso. Alla domenica pomeriggio si ballava, col disappunto del prete che minacciava le pene dell'inferno, soprattutto alle donne, per chi non fosse andato ai vespri. C'era il jukebox che per noi ragazzi degli anni ‘60 era un vero divertimento».

Il discorso di Miria Venturini si è concluso col sentito ringraziamento a Domenica Pietrantoni e con una luce per il futuro: «Due giovani, infatti, apriranno un nuovo negozio con annesso un piccolo caffè».