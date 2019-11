Daffe: «Ho smesso di giocare per dare un segnale»

MARCO BERNARDINI

Un bruttissimo episodio di razzismo ha caratterizzato la scorsa domenica sui campi dilettantistici.

Nel corso del primo tempo di Bagnolese-Agazzanese, valevole per il campionato d'Eccellenza, il portiere dei piacentini, Omar Daffe, nato a Nguekokh in Senegal e trasferitosi nel 2002 in Italia, che da anni vive a Parma, è stato oggetto di pesanti insulti razzisti e, come forma di protesta, ha deciso di abbandonare il terreno di gioco, seguito a ruota da tutti i suoi compagni di squadra.

Partita sospesa (l'arbitro Paccagnella di Bologna gli ha mostrato il cartellino rosso dopo l'uscita volontaria dal campo) e probabile sconfitta a tavolino per l'Agazzanese in una domenica triste che lascia tanto amaro in bocca.

Daffe, conosciutissimo anche nella nostra provincia, è attivo in prima persona in numerose iniziative di beneficenza a favore del progetto «Senegol», da lui stesso ideato, per aiutare i bambini meno fortunati del suo Paese e non si capacita del grave accaduto.

«La scorsa notte non ho chiuso occhio, ero abbastanza agitato - confessa l'estremo difensore, classe ‘82, che in passato ha indossato le maglie di Suzzara, Colorno, San Secondo, Levante, Biancazzurra, Sampolese, Pro Piacenza e Salsomaggiore dalla serie D fino alla Terza Categoria - sono ancora amareggiato. Volevo dare un segnale e lo rifarei di nuovo».

Cos'è successo esattamente?

«Attorno al 25' del primo tempo, dopo un paio di scontri di gioco e un piccolo parapiglia, ho udito una pesante aggressione verbale nei miei confronti. Dagli spalti mi hanno ripetuto per quattro volte negro di m...”. Nessuno ha fatto niente, a quel punto non essendo un tipo violento ho preferito uscire dal campo piuttosto che scavalcare la recinzione e farmi giustizia da solo. Non posso che applaudire e ringraziare i miei compagni che si sono dimostrati, innanzitutto, uomini prima ancora che calciatori. Li conosco bene, non avevo dubbi che si sarebbero schierati dalla mia parte».

Quanti l'hanno cercata in queste ore?

«Ho il telefono bollente, sono stato bombardato da attestati di stima. Non ne avevo bisogno perché so di poter contare su amici veri lontani anni luce dai comportamenti beceri di Bagnolo. Chi mi scrive è più arrabbiato di me, per quello non voglio generalizzare».

Qualcuno l'ha delusa?

«Il patron della Bagnolese, Isacco Manfredini, condanna le offese ma le giustifica parlando di mie provocazioni. Prima c'erano stati scontri di gioco che fanno parte dell'agonismo e devono finire lì, non esistono le offese sul colore della pelle. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, io non avrei agito così».

Ha ricevuto delle scuse dalla Bagnolese?

«Dallo staff tecnico e dai giocatori che erano venuti già da me negli spogliatoi. E poi molti di loro, una volta ascoltate le dichiarazioni del presidente, si sono dissociati e mi hanno mostrato piena solidarietà».

Ora cosa si aspetta?

«Voglio solo smaltire la rabbia e a mente fredda vedere cosa succede».

Come finirà la vicenda dal Giudice Sportivo?

«Ho scoperto solo dopo dal video di essere stato espulso, la terna arbitrale ha sentito gli insulti e penso abbia compreso il mio stato d'animo. Sarebbe l'occasione giusta di dare un esempio a tutti».

Quanto è profondo il problema razzismo in Italia?

«Credo sia diffuso, ne ho viste di cotte e di crude da quando sono arrivato ma finora avevo sempre fatto finta di niente. Almeno fino a domenica: ho subìto una violenza verbale e non c'è nessuno che possa dire di non aver sentito. Non voglio più giocare a calcio in queste condizioni».

Cos'è cambiato dal 2002?

«Forse siamo anche peggiorati sul tema della discriminazione, non ci sono stati passi in avanti e la colpa è da attribuire all'esasperazione e all'idea di generalizzazione tipiche della società italiana».

Come si combatte?

«In ogni ambito c'è gente perbene e gente cattiva che va isolata. Chi sbaglia deve pagare, che sia nero, bianco o rosso, tutti insieme dobbiamo isolare e punire i razzisti. Non bisogna far finta di nulla».

Si è pentito di non esser mai uscito dal campo prima d'ora?

«Sì, perché penso di aver perso quindici anni».

Cosa pensa del caso Balotelli?

«Se ha subìto una violenza per il colore della pelle condivido la sua linea, qua si esula dal discorso di campo e se sia o meno un bravo ragazzo».

Come si comporterà in futurò?

«Da oggi torno sui campi a fare allenamento, se dovesse succedere ancora ritoglierei i guanti e me ne andrei. E' l'unica forma di protesta che conosco».

Cosa può insegnare la sua storia?

«E' ora di smetterla, chi subìsce queste discriminazioni non deve più far finta di nulla. E' il momento di dire basta sempre in modo non violento».