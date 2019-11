La sorella di Filomena: «L'omicidio di mia sorella e quella sentenza dura da digerire»

CHIARA DE CARLI

Anche San Polo di Torrile ha da ieri la sua «panchina rossa»: è in piazza Pertini. Una panchina che, come recita l'incisione realizzata sulla sua base, vuole invitare a riflettere su un tema che ancora troppo spesso ricorre nelle pagine di cronaca nera e a ricordare tutte le vittime di femminicidio. Ma a San Polo, la panchina rossa ha per tutti un nome ben preciso: quello di Filomena Cataldi, massacrata il 22 agosto dell'anno scorso da Guilin Fang nel condominio a poche centinaia di metri dalla piazza in cui vivevano entrambi.

A ricordarla, sopra al telo rosso che prima dell'inaugurazione copriva la panchina, un bel mazzo di fiori portato alla cerimonia dalla sorella Rosangela, dalla mamma Luisa e da Martina, figlia di Filomena.

«Oggi ho rivissuto, ancora una volta, il terribile giorno della morte di Filomena – ha detto Rosangela senza nascondere la commozione –. Ho pensato a tutte le donne che sono morte per mano di un uomo che diceva di amarle o, come nel caso di Filomena, di un uomo di cui lei non conosceva nulla e che è stato dichiarato incapace di intendere e di volere».

Una sentenza, quella con cui Fang è stato assolto per totale vizio di mente e secondo cui dovrà trascorrere dieci anni in una Rems, che nessuno a San Polo ha accettato. Men che meno i famigliari della vittima. «E' una sentenza dura da digerire ma su cui continueremo a batterci – ha assicurato Rosangela -. Chiediamo allo Stato di cambiare queste leggi obsolete e dare pene esemplari».

Al fianco della famiglia Cataldi c'era, a rappresentare l'intera comunità, il sindaco di Torrile Alessandro Fadda, insieme a diversi consiglieri di maggioranza e opposizione. «Ogni 72 ore c'è una vittima per femminicidio e tre volte su quattro è una persona che aveva un legame con lei – ha ricordato il primo cittadino -. Il Comune di Torrile è impegnato nel diffondere cultura del rispetto attraverso il sostegno a tanti progetti e, da oggi, anche con questa panchina rossa. Per chi commette violenza ci vogliono però leggi diverse da quelle che abbiamo oggi, e con pene più severe: provvedimenti come l'allontanamento da casa o il divieto di avvicinamento non possono essere la soluzione».