Ladro contorsionista fa razzia in negozi e bar

LUCA PELAGATTI

Magro, agile e straordinariamente snodato. Del ladro che sta colpendo ripetutamente in questo periodo nelle strade del centro non si sa nulla. Se non, appunto, che è una specie di contorsionista abile a colpire. E ancora di più a svanire.

Lo ha imparato a proprie spese, con ovvia sorpresa, il titolare del Toga bar di strada dell'Università che ieri mattina, come sempre, ha alzato la saracinesca scoprendo di essere stato derubato. Anche se si faticava a capire in che modo.

La porta era infatti chiusa ma la cassa era stata svuotata. Si è capito solo dopo in che modo. Il responsabile infatti, è passato da una finestrina sul retro protetta prima da una cancellata, poi da una inferriata, quindi da una rete di metallo e un vetro. Tutto inutile: è passato. E in uno spazio quasi impossibile.

«Sabato notte sono uscito intorno alle 3 del mattino», spiega il barista - e ho riaperto ieri mattina intorno alle 8. Quindi i responsabili hanno avuto tutto il tempo». Ma non lo spazio. Per entrare da quella finestra sul retro, infatti, il ladro ha dovuto, forse con un cric, deformare le sbarre della inferriata creando un passaggio di appena 25 centimetri. Attraverso il quale si è infilato con la destrezza di un anguilla arrivando al bancone e alla cassa. «Penso che abbia fatto in fretta perché ha preso il fondo cassa e l'incasso oltre ad un Iphone. Ha lasciato invece un computer e altri soldi che erano in giro».

Una magra consolazione visto che il bottino è pesante. Anche se l'aspetto che lascia più increduli è la capacità del ladro di entrare in uno spazio minuscolo. Poco più largo della spanna di un uomo.

«Anche da noi ha usato la stessa tecnica. Ma la finestra non l'ha rotta: si è solamente limitato a intruffolarsi all'interno - allargano le braccia alla Degusteria di borgo Palmia. Visitata dal ladro contorsionista giusto qualche sera fa. In quel caso una basculante sul davanti del locale, chiuso nel cuore della notte, è bastata all'uomo che ha rubato il fondo cassa e una bottiglia di vino.

«Nelle immagini delle telecamere si vede che cerca di uscire dalla porta principale ma annaspa con le serrature. In quel momento stava suonando l'allarme e così, dopo un attimo di esitazione, è tornato verso la finestrella». Un piede su una sedia, un altro su un tavolo e poi un tuffo in quella fessura di pochi centimetri. Ed è scomparso prima che arrivasse qualcuno a controllare.

In quel caso, come detti, sono rimasti i fotogrammi per dare una pista alle forze dell'ordine che stanno indagando su questi e altri furti messi a segno con tecnica analoga. «Potrebbe essere un bambino», hanno pensato all'inizio le vittime. Ma le immagini hanno dimostrato che invece è un uomo giovane, magro e molto agile. E ora anche estremamente ricercato.