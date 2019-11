Le sardine: «Giovani e nonni insieme, qui si cambia il mondo»

ROBERTO LONGONI

Il mare di Parma è calmo e vasto. Non basta piazza Duomo a contenerlo: dilaga nei borghi dietro al Battistero e verso via Cavour, popolato da pesci stretti gli uni agli altri. Così fanno le sardine. «Siamo almeno ottomila» esclama qualcuno. Per la questura sono un paio di migliaia di meno. Parma in linea con Reggio, Modena e Bologna, dove tutto è cominciato pochi giorni fa. Sociali già per natura, questi pesci - assunte le fattezze umane - sono tutt'altro che muti: formano un «banco» variopinto che canta, batte le mani e alza striscioni. Che chiede «una politica diversa, dai toni più bassi e dagli orizzonti più ampi». Salvini è il loro obiettivo principale, su questo non ci piove, ma a finire nel mirino sembrano un po' tutti i suoi colleghi, protagonisti e figuranti del cosiddetto «teatrino della politica». La lezione delle sardine viene due volte dal basso: da una piazza spontaneista organizzata dai millennial, da chi quando due aerei schiantarono le Twin Towers nemmeno era al mondo.

Per palco improvvisato, a un metro sì e no d'altezza sul sagrato del Duomo, il cassone di un camioncino con amplificatori da concerto: a prendere il microfono sono i tre studenti che in pochi giorni, con i tam tam dei social hanno organizzato il flash mob. Giovanissimi: non hanno nemmeno 18 anni o li hanno appena compiuti. Ma ad ascoltarli c'è gente d'ogni età, e nel mare variopinto delle sardine (una diversa dall'altra) molte sono le teste bianche. Tra i primi ad arrivare, una mezz'oretta prima delle 19, quando ancora ci si chiede se la manifestazione avrà o meno successo, Centurio Rastelli e Ivo Bianchi, 78 anni il primo e 81 l'altro. Veterani delle discese in piazza, quando ancora le bandiere si portavano eccome. Con tanto di simbolo. «I giovani devono avere il supporto dei nonni. Noi questo potremmo essere per loro» sorride Bianchi. Ricordano «i girotondi, il popolo viola, gli arcobaleni meteore di breve durata», i due vecchi amici, «ma questi sono diversi. Più gioiosi, più ironici e al tempo stesso pieni di voglia di impegnarsi».

L'ironia, già. Sarà merito del nome, ma tranne qualcuno di mezz'età che pretende - nonostante l'atmosfera festosa - l'uso di un formalissimo «lei» - nessuno si prende troppo sul serio. «Mentre prendiamo molto sul serio il nostro messaggio» dice un'insegnante che preferisce mantenere l'anonimato. Scherza sui propri chili di troppo con il cartone che alza sul capo: accanto a «Parma non si lega» campeggia un «Balena resistente cerca tonno resistente». I puntini sulle i sono a forma di cuore. Tonno? «Sì, anche il mio amico è sovrappeso» sorride lei. Simona Gabrielli le sta accanto. Nasconde i 25 anni dietro un volto da liceale. La piazza non è ancora piena, e lei non sa quanto ottimismo le sia concesso. Così, guarda oltre, alla manifestazione di dicembre a Roma: «Dovremmo essere centomila...».

Ma basta un nuovo sguardo all'intorno, perché i suoi occhi si rasserenino. La piazza si riempie. «A Parma si legano i salami» è scritto sul cartello di Raffaele Viggiano che nella sinistra tiene un libro, «Il comandante di Auschwitz» di Thomas Harding. «Da donare a Salvini che si è paragonato alla Segre. E da donare anche al sindaco di Biella che ha rifiutato la cittadinanza onoraria alla stessa sopravvissuta al lager». Vicino a lui una ragazza con il profilo di una sardina in testa. Sul cartello solo tre parole: «Mente pensante presente».

Intanto, le prime parole arrivano anche dal camioncino-palco proprio davanti al portale di sinistra della cattedrale . E sono spiazzanti: «Vi dovreste spostare un po' più a destra». L'invito è volto a fare spazio per chi non riesce a entrare da strada al Duomo, ma qualcuno la prende comunque a ridere: «No, questo proprio no». L'amplificatore spara «Rebel rebel» di David Bowie, e finalmente Joy prende la parola. La piazza pende dalle sue labbra di diciassettenne che con due coetanei, Francesco e Martino, ha dato vita a tutto questo. «Ci abbiamo creduto fin dall'inizio. E siamo in tanti, in tantissimi» esclama Joy. «Siamo qui perché stufi di questa politica dell'odio - dice Martino -. Siamo stanchi di xenofobia e razzismo, dei rapporti conflittuali. Dobbiamo combattere contro populismo e ignoranza. È l'ignoranza il male peggiore della nostra società». Grida d'approvazione accompagnano la fine di ogni frase. E così anche per Francesco. «Siamo tanti e anche molto diversi tra noi questa sera - dice dal camioncino -. La nostra iniziativa vuole esprimere il nostro desiderio di avere un posto nello spazio della politica. Di essere riconosciuti come giovani». Parole che fanno breccia tra le sardine, al di là delle questioni anagrafiche. Perché qui in piazza tutti si sentono giovani. O almeno ne sentono il bisogno. «Ai politici - prosegue Francesco - chiediamo di recuperare una visione, di guardare a un orizzonte più ampio». C'è richiesta di bellezza, quella che dovrebbe salvare il mondo, secondo qualcuno che giovane ha smesso d'esserlo da tempo. «Vogliamo dimostrare che la tolleranza e i rapporti tra le persone sono più forti dell'intolleranza».

È Joy a prendere la parola subito dopo. «Vorrei ringraziare soprattutto i giovani: è ignorante chiunque non pensi a ciò che gli riserva il futuro - esordisce -. Voglio ringraziare anche gli adulti che hanno voluto portare qui la loro esperienza. E mi preme spronare i nostri politici a muoversi in un modo diverso. Non è normale quello che sta succedendo». Infine, una speranza che suona come un'esortazione: «Che questo movimento non abbia a scemare. Siamo importanti». Torna la musica, ma a fornirla è la piazza, scandendo lo slogan «Parma non si lega», subito sostituita da «Bella ciao». Poi, è il turno di «Fratelli d'Italia». «Crediamo che sia di tutti - incalza Joy -. Facciamogli sentire che anche noi cantiamo l'inno nazionale».

«Oggi abbiamo vinto con il sorriso e con l'arte - dice Samar, scemati gli applausi -. Ci hanno accusato di tante cose in questi giorni. Ma secondo voi questa piazza è carente di creatività? È carente di partigianismo?». Il no risuona all'unisono anche di fronte al neologismo. «Il fatto è che - prosegue Samar - quando la cultura si abbassa, i nani diventano giganti». Quindi, uno sguardo oltre confine. Alle sardine atlantiche e a quelle che danno i primi colpi di pinna a Parigi. «Si sta creando un movimento. Il sovranismo può essere distrutto con la cultura e il dialogo. Siete giovani, e per la prima volta dopo tanto tempo i protagonisti sono i giovani».

Intanto, un grande striscione viene fatto passare dal Duomo al Vescovado, sopra le teste dei manifestanti. Cita Pino Daniele: «Noi che abbiamo un mondo da cambiare. Noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare». Giovani e meno giovani. Come la signora che sulla testa porta un cartello con la scritta «Sardina vecchia fa buon brodo». Ma servivano dei ragazzi ad accendere il fuoco. «Questi diciassettenni ci hanno dato un segnale molto bello e forte» esclama Silvano Dallatana, un altro “diversamente giovane”, mentre le note di «Com'è profondo il mare» di Lucio Dalla rimettono indietro il tempo di un bel po' di calendari. «Oggi - prosegue Dallatana - ci hanno detto chiaro e tondo che è il momento di fare politica. Al di là di Renzi e di Salvini e tutti gli altri, ci insegnano quanto sia necessario ritrovare la politica con la p maiuscola». Che poi ci si arrivi passando dalla pol ittica poco importa.