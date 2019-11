Piena del Po in arrivo, sgomberate le golene

PAOLO PANNI

POLESINE E' atteso per oggi il passaggio del colmo della piena del Po nel territorio Parmense, a partire ovviamente dalla Bassa Ovest.

E mentre il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato la richiesta di stato di emergenza nazionale per o danno causati dal maltempo in Emilia-Romagna (stimati in 212 milioni), già da ieri le golene aperte di Polesine Zibello e Roccabianca sono allagate con l'acqua che ha raggiunto gli argini consortili. Quella di ieri è stata chiaramente una giornata di apprensione sulle rive del fiume, con tavoli tecnici e di coordinamento che si sono riuniti sia in Prefettura che nella sede del comitato di protezione civile di Parma.

A Roccabianca, a scopo precauzionale, il sindaco Alessandro Gattara ha disposto lo sgombero delle golene chiuse per tre notti; a Polesine Zibello il primo cittadino Massimo Spigaroli ha invece diramato uno stato di allerta per le golene chiuse e questa mattina deciderà se mettere in atto lo sgombero (che comprenderebbe anche i 19 ospiti della Casa di riposo «Santa Lucia» di Pieveottoville). Rimane aperto, per il momento, il ponte «Giuseppe Verdi» costantemente sorvegliato dai tecnici della provincia.

Inoltre, da mezzanotte, su tutto il territorio sono attive squadre di protezione civile (dei gruppi locali e di altri gruppi del Parmense) che, sotto il coordinamento del comitato di Parma, sorvegliano gli argini maestri e lo faranno fino a giovedì (si prevede infatti una piena lunga). Ieri pomeriggio il colmo ha raggiunto Piacenza superando gli 8 metri sopra lo zero idrometrico, con una portata di 8mila metri cubi al secondo. Nel mediano del Po, Aipo prevede un generale superamento della soglia 3 (criticità elevata, colore rosso).

Secondo Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po, a Cremona il fiume dovrebbe raggiungere oggi i 4 metri e 10 centimetri sopra lo zero idrometrico, facendo registrare una «piena importante» con quote simili a quelle toccate nel 2014, quando le golene chiuse non erano state raggiunte.