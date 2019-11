Resta in cella l'aggressore. Ma (per ora) niente accusa di tentato omicidio

GEORGIA AZZALI

La rabbia. Il risentimento per una storia durata anni e finita solo pochi mesi fa. Avrebbe potuto trincerarsi dietro alibi insensati, ma ha preferito fare scena muta. L'aggressore di via Olivieri ha seguito il suggerimento del suo difensore, e si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Sara Micucci. E resterà in cella: il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere, come richiesto dal pm Emanuela Podda. Che all'uomo - 57 anni, origini calabresi e casa a Parma - non ha però contestato il tentato omicidio, ma «solo» le lesioni aggravate, lo stalking e il possesso dell'arma.

Quel revolver di fine Ottocento da cui non è partito alcun colpo e che forse potrebbe anche non essere più efficiente, da qui la decisione del pm di non mettere nero su bianco (almeno in questa fase) l'accusa più grave. «Saranno disposti degli accertamenti tecnici sull'arma per verificare la possibilità di sparare - spiega il procuratore Alfonso D'Avino -, poi trarremo le conclusioni. Si tratta di un'imputazione provvisoria, che in seguito potrebbe anche mutare».

La storia, invece, allarmante e secondo un canovaccio ormai drammaticamente conosciuto: una relazione finita dopo un lunghissimo tratto di vita insieme, la nascita di una figlia - che è ancora una bambina - e lui che non accetta l'addio. Vuole farle cambiare idea, imporre la sua presenza. E poco dopo la fine del rapporto - lo scorso giugno - diventa la sua ombra. Pedinamenti, messaggi ossessivi e minacce, seppure con toni che non avrebbero fatto immaginare un'escalation così inquietante. Lui, non un pericoloso delinquente, ma nemmeno uno stinco di santo, visto che ha un precedente (seppure risalente a quattordici anni fa) per minaccia aggravata. Per quattro volte l'ex compagna - 43 anni, origini molisane - aveva fatto denuncia, ma non era scattata alcuna misura nei confronti dell'ex compagno, perché gli atteggiamenti dell'uomo non avevano mai superato il livello di guardia. «Nulla - sottolinea il procuratore D'Avino - che lasciasse presagire ciò che è accaduto».

L'agguato di venerdì sera, quando l'operaio ha atteso la donna e il nuovo compagno 80enne davanti alla porta di casa. Armato con quella pistola del Regio Esercito: avrebbe premuto il grilletto puntando l'arma contro tutti e due, ma il revolver si sarebbe inceppato. Ammesso che potesse ancora sparare. Certo è, invece, che con il calcio della pistola l'operaio ha colpito alla testa sia l'ex compagna che l'uomo al suo fianco, rifilando anche una serie di calci alla donna. Che poi è riuscita a sfilare l'arma dalle mani dell'ex rifugiandosi in casa. L'anziano, invece, sarebbe stato trascinato sulle scale, fino all'altro ieri ancora imbrattate di sangue.

Ma le urla avevano messo in allarme una vicina, che ha chiamato subito il 112. Mentre l'operaio, dopo aver perso nella fuga una quindicina di proiettili (altri sei sono stati trovati nel tamburo della pistola), si è precipitato sull'auto che aveva parcheggiato vicino alla palazzina. Una corsa inutile. Disseminata di indizi. E finita in pochi minuti con l'arrivo dei carabinieri.