Vaio, oggi aprono i primi ambulatori nella nuova ala dell'ospedale

In attesa del taglio del nastro, programmato per i primi giorni di dicembre, la nuova ala (corpo M) dell'Ospedale di Vaio entra in funzione.

Da oggi, al primo piano, saranno aperti 20 ambulatori specialistici di ospedale e distretto oggi operativi nel corpo O. Al corpo M si accede seguendo la segnaletica stradale provvisoria, oppure prendendo la direzione «chiesa». La nuova ala ha un parcheggio dedicato.

Questo l'elenco degli ambulatori aperti nella nuova sede da questa mattina: Ambulatori della neurologia (Eeg – elettroencefalografia; Emg elettromiografia; potenziali evocati; sclerosi multipla; Parkinson; spasticità; epilessia; tossina botulinica; cefalee malattie neuromuscolari e cerebrovascolari; malattie extrapiramidali; day service neurologico) e gli ambulatori: Ecg – elettrocardiogramma; centro antifumo; ipertensione; diabetologico; pneumologico; allergologico; epatologico; Nao - nuova terapia anticoagulante orale.

L'Azienda Usl sta provvedendo ad avvisare del cambio di sede i cittadini che hanno visite e esami fissati in questi ambulatori e che quindi hanno indicato nel foglio di prenotazione il corpo O.

Sono già programmati anche i trasferimenti degli altri ambulatori specialistici, che andranno ad occupare il secondo piano dal 3 dicembre e il terzo dal 10 dicembre. Almeno fino a fine anno, restano aperti nel corpo O gli ambulatori di endocrinologia, mammografia ed ecografia ginecologica.

La Direzione dell'Azienda USL si scusa fin da ora per eventuali disagi che si potranno verificare e invita i cittadini in caso di necessità a rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0524.515538 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o al numero verde 800.033.033, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 13.

r.c.