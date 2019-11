A rischio l'ufficio di polizia all'aeroporto Verdi

LUCA PELAGATTI

I lavori di rifacimento della pista sono stati appena conclusi, tra l'altro a tempo di record. Un nuovo volo è, da poco, stato annunciato e si lavora per programmarne altri. La Regione ha stanziato dodici milioni per l'allungamento della pista e gli imprenditori di Parma hanno scelto di investire per ridare alla città uno scalo fondamentale per la sua crescita. Ma da Roma arriva la doccia gelata: l'ufficio di polizia di frontiera in servizio al «Verdi» rischia di essere cancellato.

A segnalarlo, con preoccupazione, è il Siap, il Sindacato italiano appartenenti polizia che in una nota firmata dalla segreteria provinciale lancia l'allarme e chiede interventi. Sollevando perplessità su una scelta difficile da comprendere.

«La nostra organizzazione è venuta a conoscenza della nota relativa alla chiusura di alcuni uffici di frontiera con il conseguente passaggio delle specifiche di frontiera alle Questure della provincia di appartenenza; tra queste risulta esserci anche la frontiera aerea di Parma».

Fino qui ci si limita alla notizia. Ma subito dopo ecco le valutazioni: «A nostro parere non sembra opportuno il declassamento di questo servizio visti gli investimenti della Regione e soprattutto alla luce del fatto che Parma, nel 2020, è designata Capitale italiana della Cultura», si scrive nel documento firmato dal segretario provinciale Giovanni Scollo.

Insomma, la scelta è di certo discutibile. Ma visto il momento appare del tutto fuori luogo. E i poliziotti spiegano nel dettaglio perché: «Già adesso il personale assegnato alla frontiera aerea di Parma è insufficiente a coprire tutte le turnazioni e i servizi previsti, i quali vengono svolti solo grazie all'abnegazione degli operatori facendo uso dello straordinario programmato ed eccedente». Che tradotto dal linguaggio rigido dei documenti ufficiali si potrebbe tradurre così: «Avremmo bisogno di rinforzi. E invece si parla di chiudere l'ufficio».

Un taglio che, per il momento non si spiega e che provoca incredulità anche se per il momento manca una conferma ufficiale. Ma da più parti si sottolinea che se fosse vero sarebbe certamente una scelta inopportuna, che esprime una evidente mancanza di lungimiranza.

Già, perché arriverebbe proprio quando il decollo dello scalo è partito. E le prospettive future finalmente appaiono positive.

«Anche a nostro avviso se venisse confermato sarebbe grave», sottolinea l'assessore al turismo e alla sicurezza urbana, Cristiano Casa che preannuncia interventi immediati: «Domani incontreremo a Roma il ministro dell'Interno Lamorgese e chiederemo chiarimenti su una decisione sbagliata per due ordini di ragioni: la prima è che l'aeroporto sta ripartendo con forza, ci sono investimenti in corso e quindi i tagli non si spiegano. ln secondo luogo sarebbe un danno per tutta la città: la cancellazione dell'ufficio al «Verdi» ridurrebbe le risorse della polizia al servizio della nostra collettività. Risorse che invece devono essere confermate».

E questa, come scrive il sindacato Siap, sarebbe la beffa finale: «Dopo l'11 settembre le norme di sicurezza aeroportuali sono state completamente rivoluzionate e il personale è stato ulteriormente formato con corsi di sicurezza e formazione specifica. Se arrivasse la cancellazione dell'ufficio in aeroporto, senza un rilevante rinforzo di agenti di polizia formati in maniera opportuna, obbligherebbe a distogliere uomini dal controllo del territorio andando ad inficiare l'aumento di personale avvenuto in questa nuova riorganizzazione delle questure».

Il problema, insomma, non sarebbe solo concentrato al «Verdi» ma ricadrebbe su chi si occupa della sicurezza in città. In altre parole coinvolgerebbe tutti noi.