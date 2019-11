Fidenza piange Germano Gregori, storico preside della «Zani»

È morto Germano Gregori, il «preside» per tutti. Aveva 95 anni. Un'intera vita dedicata alla scuola, la sua. Era stato infatti per tanti anni lo storico preside della scuola media Pietro Zani (quella «sopra la Carducci», nello stesso edificio di via Gramsci), frequentata da migliaia di ragazzi fidentini.

Originario di Zibello, dopo la laurea si era accostato alla realtà scolastica, dapprima come insegnante, in diverse scuole della provincia, poi come direttore quando ancora esisteva la scuola d’Avviamento e quindi come preside. Una figura che ancora tanti borghigiani ricordano con affetto e stima perché era il preside mite ma fermo, che entrava nelle classi della Zani, col quel suo fare bonario, col sorriso, con la simpatica battuta per tutti i «suoi» ragazzi. Ancora a distanza di anni, quando li incontrava per la strada, li riconosceva, salutandoli e chiamandoli per nome. Lo si vedeva spesso per le strade della città, col suo cane, mentre passeggiava in compagnia dei suoi docenti, degli operatori scolastici con i quali aveva sempre mantenuto legami di amicizia.

«Adesso si saranno ritrovati tutti lassù» ha ricordato commosso il figlio Marco.

Il professor Giovanni Bonatti, a nome della scuola media Zani, ha ricordato l’indimenticato preside. «Quando iniziai il mio servizio come docente di musica nell’ottobre del 1980 alla Zani, il preside Gregori inizialmente mi accolse con una certa diffidenza, forse a causa della mia giovane età e delle mie idee sessantottine. Mano a mano però che la mia esperienza come insegnante è cresciuta mi ha però dimostrato il suo apprezzamento e la sua stima. La sua presenza a scuola era assidua e preziosa per tutta la sua "famiglia" scolastica. Spesso veniva al lavoro con il fedele cane che lo seguiva anche in ufficio. Lo ricordo in compagnia dei suoi docenti e amici, i professori Corradi e Rossini, già scomparsi. Lo ricordo anche presente ai saggi di musica a cui teneva particolarmente. Per circa dieci anni è stato il mio preside e avrò sempre un carissimo ricordo della sua persona, sia dal punto di vista umano sia da quello professionale. Al preside Gregori un affettuoso e riconoscente omaggio anche a nome della scuola media Zani, nella quale ho prestato servizio per 38 anni scolastici».

Anche il sindaco Andrea Massari e gli assessori Boselli e Bariggi, hanno ricordato il preside Gregori. «E’ stato uno dei pilastri di una scuola simbolo di Fidenza, la grande Zani. Un preside che ancora oggi è ricordato come una persona mite, sempre estremamente disponibile e che ha saldato queste qualità umane nella sua straordinaria missione professionale, interpretando il servizio nella scuola con una passione che ha lasciato il segno», ha detto il sindaco.

L’assessore alla Scuola Stefano Boselli si è unito al ricordo: «La scuola è una grande famiglia, forse la più speciale per il suo compito essenziale. E nella famiglia della scuola fidentina il preside Gregori è stato una figura di primo piano estremamente positiva perché protagonista di una stagione che per decenni ha formato con dedizione generazioni di cittadini. Con dedizione e, aggiungerei, con intuizioni che posero Gregori in anticipo sui tempi».

«Gregori ha coniugato per tanti anni l’autorevolezza con la prossimità - ha commentato Maria Pia Bariggi, assessore alla Cultura -. Non ha mai fatto mancare agli studenti la percezione della vicinanza per le problematiche inerenti la prima adolescenza e per quelle di una crescita consapevole nella comunità». Germano Gregori ha lasciato la moglie Carla e il figlio Marco. Il funerale sarà celebrato oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Le spoglie saranno tumulate nel cimitero di Zibello.

