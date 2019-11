Finisce in cella il bandito degli orologi

Ha colpito anche a Parma. Ma ora dovrà restare per quattro anni in cella a Reggio Emilia. Si è conclusa con una condanna la vicenda processuale di un 41enne napoletano residente a Reggio accusato di aver fatto parte di una banda specializzata nelle rapine di orologi di lusso. Tra i tanti colpi all'uomo si attribuisce anche un colpo messo a segno nel 2013 nella nostra città quando era stato portato via un Audemars Piguet, poi rinvenuto nel corso delle perquisizioni. Uno dei tanti cronografi che gli sono costati il carcere.