Piena del Po: evacuata casa protetta, sott'acqua due ristoranti

PAOLO PANNI

POLESINE ZIBELLO Il picco della piena del Po ha raggiunto ieri pomeriggio la Bassa parmense. Dopo aver oltrepassato Piacenza nel corso della notte precedente, toccando la quota di 8 metri e 20 centimetri sopra lo zero idrometrico (come rilevato dall'Aipo) ed aver raggiunto nella tarda mattinata di ieri i 4 metri e 20 centimetri sopra lo zero idrometrico a Cremona (riferimento anche per la Bassa parmense), il picco della piena è transitato nel tardo pomeriggio di ieri nella Bassa ovest. Ha raggiunto una portata di 8mila e 500 metri cubi al secondo e livelli paragonabili a quelli già toccati nel 2014.

Allagate le golene aperte di Polesine Zibello e Roccabianca ed evacuate le golene chiuse. Dopo la riunione del Centro coordinamento soccorsi, ieri sera la Prefettura ha reso noto che lo sgombero delle golene chiuse nella Bassa parmense ha interessato in tutto 119 persone: 34 a Roccabianca, 36 a Colorno, 30 a Sorbolo Mezzani. Lo sgombero, a scopo precauzionale, delle golene chiuse ha comportato inoltre il trasferimento (ancora una volta, come cinque anni fa) dei 19 anziani ospiti della casa di riposo «Santa Lucia» di Pieveottoville. Il sindaco Massimo Spigaroli ha sperato fino all'ultimo di poter evitare il provvedimento, ma alla fine ha dovuto firmare l'ordinanza. «Le nostre golene - ha detto Spigaroli - sono ben governate e i pericoli erano del tutto calcolati. Avevo prospettato una buona soluzione, che era quella di un presidio fisso alla casa di riposo, ma purtroppo, vista la persistenza della piena, ad inizio pomeriggio, molto a malincuore, ho firmato l'ordinanza di sgombero».

Gli anziani hanno trovato ospitalità, ancora una volta, come accaduto nel 2014, nei locali della parrocchia, dove sono stati accompagnati dal personale della struttura, di Parma Assistenza e dai volontari della Pubblica assistenza di Busseto e Polesine Zibello e del gruppo di protezione civile «Volontari per il Po». Per loro, in serata, l'emergenza si è addirittura trasformata in una festa grazie al concerto a sorpresa che ha visto protagonisti Eugenio Martani e Corrado Medioli che, col loro grande cuore, hanno risposto «sì» all'improvvisa richiesta avanzata dal sindaco, che ha tenuto a rendere così speciale la serata degli ospiti.

La piena del fiume ha invaso anche i locali dell'Asd Tiro a volo Po di Polesine, l'area feste di Polesine (dove tre settimane fa si è tenuto November Porc») e l'area del parco «La scalette» a Stagno di Roccabianca, oltre a diversi edifici rurali sia di Polesine Zibello che di Roccabianca.

Per tutta la giornata e la notte, golene ed argini sono stati presidiati dai volontari dei gruppi locali di protezione civile, dai carabinieri della compagnia di Fidenza e dalla polizia locale. Anche i ponti di Ragazzola e Colorno sono sempre stati sotto sorveglianza.

Come annunciato anche da Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po, quella in corso è una piena lunga, che resterà in quota almeno una dozzina di ore. Per questo è necessaria, da parte delle autorità preposte, una costante attenzione allo stato delle arginature.

SOTT'ACQUA I RISTORANTI RIVIERASCHI

Il picco dell'ondata di piena del Po è giunto, ieri, anche nella Bassa est. Fin dalla mattinata sono stati sommersi, in zona golenale, con oltre due metri d'acqua il ristorante «Laghi Verdi» di Gramignazzo di Sissa Trecasali (che pertanto cesserà anticipatamente l'attività rispetto alla chiusura invernale prevista per l'8 di dicembre) e la sede della Motonautica parmense di Sacca di Colorno. L'acqua, come già accaduto lunedì, ha sommerso anche il piazzale del parco Boschi Maria Luigia di Coltaro, dove si trova il ristorante «Lo Storione», attualmente chiuso. Fra la tarda serata e la notte la piena era invece attesa tra Colorno e Mezzani. Qui ieri sera, al momento di andare in stampa, ci si stava preparando per una lotta all'ultimo sacchetto per «salvare» le golene chiuse di Mezzano Rondani e Mezzano Inferiore. In tutto il tratto rivierasco della Bassa est quella di ieri è stata un'incessante giornata di monitoraggio da parte dei tecnici e dei volontari di Protezione civile. Occhi puntati sul Po, ma anche sugli affluenti (Parma, Taro ed Enza) per il rischio di rigurgiti delle acque del fiume e sulla fitta rete di canali di bonifica, a maggior ragione in vista delle nuove precipitazioni previste per oggi. Ieri sono entrate pienamente in vigore le disposizioni previste nelle ordinanze di evacuazione delle golene chiuse a Colorno (per il Po e il torrente Parma) e Mezzani (per il Po): a una sessantina di persone è stato chiesto di lasciare le abitazioni. Nella palestra di Mezzano Inferiore è stato allestito un punto ricovero per gli evacuati, in modo da garantire pasti caldi ed il pernottamento. Lo stesso è stato fatto per 17 persone a Colorno, nella palestra del Palazzetto. Sgomberata, ieri mattina, anche una stalla con 70 capi a Mezzani. In tutta la Bassa sono un centinaio i capi di bestiame trasferiti in altre stalle. In vista dell'ondata di piena inoltre sono stati chiusi, a partire dalle 17 di ieri, i ponti sul Po di Viadana e Guastalla. Nessuna chiusura per il ponte tra Colorno e Casalmaggiore.

Cristian Calestani